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понедельник, 23 июля 2018 05:31

Простатит лишает мужской силы

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- Простатит заработал в пути, - говорит 44-летний Владимир Петренко из поселка Крыжополь Винницкой области. - Осенью попал в ливень. Машина застряла. Жена села за руль и газировали, а я - толкал. Промок до нитки.

Супруги выбрались из болота.

- А через два дня у меня началось - туалет, туалет, туалет, - продолжает Владимир. - Уже нечем, а хочется. Вымотался. К жене и не возвращался - не мог ее порадовать. Так продолжалось полгода.

С женой искали информацию о моей беде. Понял - у меня простатит. Наткнулся на сайт травницы Татьяны Павловны Радионовой. Вызвала доверие - добрые глаза, искреннее лицо. Звоню. Она доходчиво объяснила о простатите и потенции. Я перестал стесняться. Выписал натуральные бальзам, мазь от простатита, эликсир молодости для мужчин на основе целебных трав и корней. Помогло - теперь я снова в мужском строю.

Простатит легко обнаружить по симптомам, говорит травница Татьяна Павловна Радионова. Это - затрудненное, неполное мочеиспускание, боли внизу живота и пояснице, заметная боль в промежности.

- Чувствуется боль, рези во время похода в туалет, - объясняет травница. - Посещать его хочется чаще. Семяизвержение сопровождается дискомфортом и болью. Бывает, мужская сила исчезает. Раньше начнете борьбу с простатитом - скорее его осилите. В этом поможет мой комплекс - бальзам для приема внутрь и мазь - на ночь в задний проход. Средства устраняют воспаление и опухолевые процессы. Налаживают циркуляцию крови и лимфы в малом тазу. Восстанавливают ткани. Главное - вы сможете нормально ходить в туалет. Эликсир молодости для мужчин возвращает эрекцию. Полезную информацию о мужских болезнях, герпесе, демодекозе, псориазе, грибке, гайморите, бронхите, геморрое, парапроктите, артрозе, остеомиелите, трофических язвах, пролежнях найдете на сайте.

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Автор: Ольга БОРИСЮК
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