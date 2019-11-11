При позывах к рвоте жуют зеленый чай

- С застоем желчи мучаюсь уже давно, а теперь еще и рвота присоединилась, - говорит Галина Кононенко, 42 года, из села Болгарка Врадиевского района Николаевской области. - В больнице нашли камни в желчном пузыре. Из-за них желчь попадает в желудок. Это и вызывало рвоту.

Пузырь - контейнер с концентрированной желчью. Она помогает переваривать пищу и усваивать жиры. Когда воспаляется, возникают рвота, отрыжка, горечь во рту.

- При таких симптомах нужно часто есть. Но малыми порциями. А еще пить не меньше двух литров воды. Иначе желчь кристаллизуется в протоках печени, и образуются камни, - рассказывает столичный хирург 40-летний Борис Ревуцкий. - Если камень сдвинется с места и перекроет желчный проход, придется оперировать. Пока на это еще не решились, можно при наступлении рвотных позывов пить имбирный чай.

Заливает стаканом кипятка 1 ч. л. тертого имбиря. Настаивает 10 мин. Процеживает и добавляет 1 ч. л. меда. Можно глотнуть рассола от соленой капусты. Или пожевать листья зеленого чая.