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При аппендиците вредят теплые компрессы

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— Живот так схватило, что не могла прикоснуться. Напилась ромашкового чая и приложила теплое полотенце. Нутро начало печь так, как будто кто-то заживо резал. Пришлось вызвать "скорую", — рассказывает Галина ПРИЩЕПА, 35 лет, из поселка Лугины Житомирской области.

На обследовании обнаружили воспаленный аппендикс. Его удалили лапароскопически — через проколы.

— Теплые компрессы вредят, потому что усиливают воспаление аппендикса, — говорит Сергей Голубов, 50 лет, столичный хирург. - Оно подобно ангине брюшной полости. В отличие от глоточной миндалины, аппендикс воспаляется только раз. Образуются тромбы, закупоривающие его. Орган отмирает и накопленный гной попадает в брюшную полость. Человек может умереть.

Аппендикс это 6-сантиметровый червеобразный отросток возле слепой кишки. Он собирает "пищевой мусор", который организм не может переварить. Человек со здоровым органом лучше переносит болезни и физические нагрузки.

— Аппендикс стоит между "грязными" и "чистыми" зонами организма. Предохраняет тонкий кишечник от микробов из толстой кишки, по которой продвигаются отходы пищеварения.

Вызвать воспаление аппендикса может весеннее снижение иммунитета, появление глистов или инфекции. Ее возбудители попадают в отросток через кровь, когда человек болеет бронхитом или пневмонией.

— Есть предположение, что аппендицит возникает от употребления недозрелых фруктов или случайно проглоченной жевательной резинки. От этого появляется брожение и гниение. Ухудшается состав кишечной флоры. Развивается воспаление, которое переходит на аппендикс. На самом деле неизвестно, что именно запускает процесс, — добавляет Сергей Голубов.

Болезнь чаще бывает у детей и людей среднего возраста. У пожилых может стать смертельной, потому что те часто имеют сопутствующие заболевания.

— Типичным сценарием развития аппендицита является боль под ложечкой, — говорит врач. — Она переходит в низ в правом боку. Повышается температура, возникает тошнота, может тянуть ногу. Человеку трудно поднять правую конечность, лежа на спине.

После появления этих симптомов больному делают общие анализы крови и мочи. Проводят ультразвуковую диагностику, чтобы проверить просвет кишки. Аппарат показывает толщину стенки аппендикса и интенсивность кровообращения. Если диагноз подтвердился, оперируют. В большинстве случаев через проколы - без разрезания тканей. Человек может встать с постели через сутки. В первый день пьет воду. Далее разрешены суп, каша, паровая котлета.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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