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понедельник, 10 июня 2019 05:36

Позвоночник с большим углом искривления выравнивают в два этапа

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- Несколько недель тому назад к нам обратились отец с 14-летней дочерью из Львовской области. Когда девочке было 12, ей диагностировали сколиоз. Уже на тот момент угол искривления был почти 70 градусов, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии.

По всем международным стандартам, если угол искривления составляет более 40 градусов, нужно делать операцию.

- Однако в предыдущем учреждении рекомендовали физические упражнения и корсет. Отец проводил с дочерью занятия по 2 часа ежедневно. Улучшения не было. Поэтому обратился в наш центр, чтобы проверить, не продолжил ли сколиоз прогрессировать. Мы сделали снимок, который показал - угол искривления уже 130 градусов. Для сколиоза - это катастрофа. В таких сложных случаях даже возможность проведения операции становится под вопросом. Спасло, что они долго не тянули. Еще буквально год-два, и позвоночник сросся бы на 130 градусах. И ничего нельзя было бы сделать.

Операция на позвоночнике с углом искривления 130 градусов чрезвычайно сложная. Лечение в таком случае рекомендуется проводить в два этапа. Первый - вытягивание позвоночника. Это система, которая тянет с одной стороны за голову, а с другой - за колени. Продолжительность такого лечения одна-две недели.

- Эта процедура не из самых приятных, но иногда она позволяет еще до операции сделать позвоночник ровным. У девочки позвоночник был еще гибкий. Только благодаря этому угол искривления удалось уменьшить. Следующим этапом лечения стала операция. После нее угол искривления составил 40 градусов. Если бы это был обычный сколиоз, то было бы много. Но для 130 градусов - это замечательный результат.

Если угол искривления более 40 градусов, то сколиоз продолжает прогрессировать в течение жизни. Даже когда человек становится взрослый.

- Родители должны знать размер угла сколиоза ребенка. Если он достигает 40 градусов, единственное решение - операция. Если ее не сделать, последствия могут быть непредсказуемы.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят в порядке живой очереди.

Центральная клиника,

г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78,

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00,

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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