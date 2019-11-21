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понедельник, 25 ноября 2019 07:40

Поздний токсикоз провоцирует инсульт

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— Первую половину беременности не могла нарадоваться, а вторую еле доносила, — вспоминает 32-летняя Вероника Зинченко из города Прилуки Черниговской области. — В конце срока начался жуткий токсикоз. Была угроза выкидыша.

- Я распухла, как шар, - рассказывает женщина. — Когда становилась на ноги, слышала, как в стопах набирается вода. Не могла ничего обуть. Руки так отекли, что еле успела снять кольцо. Пришлось бы распиливать.

У Вероники поднялось давление — 140 на 100 мм рт. ст. Ее положили в роддом с диагнозом гестоз. Через день сдавала анализ мочи на наличие белка. Два дня выделялся по 5 г. В организме всего 60 г белка, поэтому надолго бы не хватило. Дальше отказали бы почки, и женщина могла умереть. За две недели до родов ей назначили препараты, которые заменяют белок.

— Во время беременности женщина должна набрать не более 12 килограммов, — рассказывает столичный гинеколог 52-летний Виктор Левицкий. — За неделю должно быть по 350 граммов. С такой нагрузкой организм справляется. Если набирает больше, то перегружается. Гинеколог все время контролирует вес беременной. Еще до недавнего времени следил не только за питанием, но и за количеством съеденной соли и выпитой жидкости. Сейчас это отменили. Женщину только взвешивают.

Гестоз — поздний токсикоз. Проявляется после 20-й недели беременности. Чаще всего возникает при конфликте организма матери и ребенка и избыточном весе беременной. Появляются отеки, белок выделяется в мочу. Повышается давление, женщину тошнит.

— Тело отекает, и возникает спазм сосудов мозга и почек, — говорит врач. - Женщины удивляются, почему происходят инсульты или почечная недостаточность. Из-за таких спазмов уменьшается объем циркуляции крови. От этого повреждаются внутренние стенки сосудов и они лопаются. Жидкость выливается в межсосудистое пространство - образуются отеки.

Первыми отекают ноги, потом руки и живот. Когда гинеколог прикладывает трубку, чтобы услышать детское сердцебиение у беременной на животе остается след — круг. Отекает лицо.

— По новым правилам, мы должны обследовать беременных один раз, а не дважды, как до сих пор, — говорит Виктор Левицкий. — Трудно следить за изменениями в организме матери. Когда женщины видят отекшие ноги, не паникуют. Думают, это из-за сидячей работы. К врачу идут, когда не могут снять кольцо. От первой стадии уже проходит несколько недель.

Беременным следует регулярно обследоваться у гинеколога, сдавать анализы, контролировать вес и режим питания. Женщинам ограничивают употребление соли. Назначают фитопрепараты, мочегонные сборы и витамины для лучшего кровотока в плаценте. Дважды в неделю следует проводить разгрузочные дни. При повышении белка в моче и давления до 160/90, беременных кладут в больницу на 10 дней. Ситуация повторится, если после выписки не соблюдать рекомендации врача.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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