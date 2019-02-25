В Украине среди медицинских профессий появилась работа трансплант-координатора. Эти специалисты будут контролировать процесс пересадки органов от одного человека другому.

Готовят таких медиков на кафедре анестезиологии и интенсивной терапии Запорожской медицинской академии последипломного образования. Почти 70% курса составляет практика в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

— На трансплант-координатора обучаем врачей, которые работают по разным специальностям, преимущественно — анестезиологов, — рассказывает 78-летний Александр Никоненко, ректор медицинской академии и руководитель центра трансплантации. — Набрали первую группу из восьми человек. Будут учиться месяц. 4 марта будет новый набор. Потенциально можем одновременно принять 12 групп. Уже очередь стоит на эти курсы. Учат специалисты, которые работают на кафедре.

Обучение одного специалиста обходится государству в 4800 грн.

— Раньше подобной работы в Украине не выполнял никто. Много лет пытались запустить это направление. Удалось, потому что вышел закон о трансплантации, в котором указан такой специалист, — продолжает Александр Никоненко. - Первая задача трансплант-координатора - получить у родственников согласие на изъятие органов. Для этого имеем занятия с психологом. Он учит, как правильно вести беседу с родными погибшего. Далее трансплант-координатор информирует базу забора органов, что есть потенциальный донор. В то же время осуществляется работа, чтобы поддержать кровообращение в организме донора.

Закон о трансплантации приняли 17 мая 2018 года. Он должен создать действующую систему трансплантации, которая помогла бы данной отрасли полноценно работать и не заставляла украинцев ехать для пересадки органов за границу.