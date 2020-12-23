Посторонние предметы из глаз вымывают шприцем

- Cину в глаза попал песок, когда играл. На следующий день они закисли и стали слипаться. Начался конъюнктивит. Тарасу назначили на пять дней антибиотики в каплях, - рассказывает Ангелина Харчук, 32 года, из Полтавы. - Если бы сразу правильно промыла глаза, то ничего бы не случилось.

При попадании посторонних предметов в глаз нужно промыть его проточной водой. Два дня закапывать антисептиком, например, фурацилином.

- Что только в глаза не попадает - и песок с огорода, и мошка при езде на велосипеде, - рассказывает 54-летняя Оксана Витовская, профессор кафедры офтальмологии Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. - После промывания надо оттянуть нижнее веко. Туда чаще всего идет инородное тело. Можно взять шприц без иглы и вымыть мошку струей воды. При этом придержать верхнее веко, опустив взгляд вниз. Если не удалось, забрать мошку ватным диском.