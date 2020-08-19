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понедельник, 24 августа 2020 05:01

Подорожник улучшает потенцию

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Подорожник заготавливают в конце августа. Тогда в нем больше витаминов. Надо срезать после дождя, когда просохнет. Растение раскладывают под навесом на одеяле или подвязывают пучками на веревке.

- Подорожник помогает не только остановить кровотечение. Это растение универсально. Стоит им запастись, потому что неизвестно, чем в течение года будет болеть кто-то из семьи, - говорит столичный фитотерапевт Виктор Деркач, 41 год.

Настои из подорожника обладают противовоспалительным и антисептическим действием. Улучшают потенцию. Помогают при бессоннице, коклюше, бронхите, гастрите, язве. Растение способствует выведению слизи из бронхов и уменьшению кашля.

Столовую ложку измельченных листьев нужно залить стаканом кипятка. Настоять час и процедить. Принимать по половине стакана настоя три раза в день. При ангине этим настоем полощут горло.

- Подорожник помогает и при слезоточивости глаз. Нужно утром и вечером промыть их смоченным ватным диском, - добавляет Деркач.

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