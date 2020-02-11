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понедельник, 17 февраля 2020 06:26

Плетеные зубные нити травмируют десны

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— Начали кровоточить десны, набухли, в трещинах появился гной. Вовремя пошла к врачу, потому что могли и зубы повыпадать. Теперь вычищаю нитью едва ли не после каждого приема пищи, — рассказывает киевлянка Маргарита Левицкая, 42 года.

— Самое проблемное место — щели между зубами. Они собирают половину бактерий со всего рта. Люди там постоянно не дочищают, - говорит Александра Васильчишина, 30 лет, стоматолог из Мукачево Закарпатской области.

Здоровые десны имеют бледно-розовый цвет, они не должны болеть и отекать. Начинают кровоточить, когда человек плохо чистит зубы. Здоровье десен поддерживают зубные нити. Бывают плетеные и флосовые. Последние универсальнее, потому что проходят во все отверстия. Плетеные — толще и могут травмировать десны.

— Есть две техники чистки зубов нитью: для правши и левши. Первым нужно оторвать 40 сантиметров нити. Намотать на средний палец правой руки почти всю длину оторванного куска. На средний палец левой руки сделать два мотки, чтобы зафиксировать. Безымянными и указательными пальцами следует управлять нитью. Один палец должен быть сверху, чтобы давил на нее, и один снизу, чтобы придерживал, чтобы та не резала десну. Левши делают все так же, но руку меняют.

В отверстие между зубами следует ввести нить, прижать ее к стенке зуба и вывести. Так же повторить с другими межзубными щелями, чтобы соскрести налет со стенок. Далее использован кусок нитки перемотать на левую руку, отмотать с правой виток чистой и идти к остальным зубам.

- Чистить зубы ниткой надо раз в день, — говорит стоматолог. — Лучше вечером, чтобы не спешить.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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