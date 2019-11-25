Переедание мандаринов провоцирует пищевую непереносимость

— Дочь так наелась мандаринов, что всю обсыпало, — говорит одесситка 31-летняя Татьяна Коновалец. — Словно ребенка крапивой побили. Ягодицы пекли, сидеть не могла. Лежала на животе.

— Когда организм реагирует на количество съеденного — это не аллергия, а пищевая непереносимость, — объясняет столичный аллерголог 44-летняя Ирина Мусийчук. — Такой себе бойкот желудочно-кишечного тракта. Причина в дисбактериозе кишечника, недостатке ферментов поджелудочной, проблемах с печенью или желудком.

Пищевую непереносимость провоцирует салициловая кислота, содержащаяся в цитрусовых. Раздражает слизистую желудка и вызывает псевдоаллергическую реакцию.

— Аллергия — это когда появляется сыпь, даже если съесть маленький кусочек аллергена. Иммунная система распознает его как опасность, вырабатывает антитела. Возникает зуд, образуются экземы. В более сложных случаях отекают гортань, язык, есть диарея, рвота, метеоризм, колики.

Аллергическую реакцию вызывает даже аромат цитрусовых. Возникают кашель, насморк, чихание и удушье. Реагирует слизистая глаз, отекают веки, начинается слезотечение, белки глаз краснеют.

— В худшем случае развивается анафилактический шок, — продолжает Ирина Мусийчук. — Резко падает давление, синеют лицо и пальцы рук, возникает головокружение и удушье. Человек теряет сознание. Если вовремя не помочь, может умереть.

Склонность к аллергии в 70-80% случаев передается по наследству. Развивается в материнской утробе или во время грудного вскармливания. Особенно грозит детям, рожденным преждевременно.

— Если во время беременности мать ест много цитрусовых, организм ребенка приобретает болезненную чувствительность к ним. Спровоцировать аллергические процессы могут неправильное введение прикорма и перекорм.

Цитрусовые дают детям с минимальных доз. Начинают с одной-двух долек. Если аллергической реакции нет, можно увеличивать дозу до целого фрукта в день.

— Если неизвестно, на что такая реакция, следует исключить подозреваемый продукт из рациона на одну-две недели. Если все наладится, значит, виновник он. Для подтверждения диагноза можно сделать кожные пробы.

Единственный способ предотвратить появление аллергической реакции — полностью исключить продукт-аллерген из рациона и избегать любых контактов с ним. Не пользоваться духами и бытовой химией с ароматом цитрусовых.

— Если аллергия возникла, советую выпить антигистаминные препараты и сорбенты, — говорит Ирина Мусийчук. — Сыпь обработать противовоспалительными средствами или мазями на основе гормональных препаратов.