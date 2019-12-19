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понедельник, 23 декабря 2019 05:56

Пантомакс восстанавливает эрекцию и усиливает желание

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- Думал, что всегда буду в постели, как 20-летний юноша, - говорит Александр Ковальчук, 52 года, из Броваров Киевской области. - Но летом почувствовал, что теряю силы. Сначала продолжительность акта сократилась, а со временем исчезла эрекция. Решил, что рано мне отказываться от плотских утех, поэтому стал искать помощи. Знакомый посоветовал средство пантомакс.

После приема курса у мужчины восстановилась потенция и усилилось сексуальное желание.

- Если бы кто-то другой рассказал, не поверил бы. Одна капсула пантомакса обеспечила всю ночь страстной любви. Почувствовал, что молодость вернулась, - добавляет Александр.

Средство стимулирует выработку тестостерона и налаживает гормональный баланс в организме мужчины. Это дает устойчивую эрекцию и усиливает ощущения во время полового акта.

- Целый курс средства обновит полностью мужское здоровье, - говорит Алексей Кравченко, столичный фитоэксперт. - Следует принимать по одному драже три раза в день. После этого исчезают проблемы преждевременного семяизвержения и повышается сексуальная активность. Средство рекомендуется мужчинам любого возраста для профилактики недугов репродуктивной системы.

Пантомакс изготовлен на основе натуральных компонентов. Не вызывает привыкания, не имеет побочных действий.

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Не является лекарственным средством.

Отчет-протокол Государственного учреждения "Институт общественного здоровья им. А.Н.Марзеева" НАМН Украины №8/2269 от 29.08.2019

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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