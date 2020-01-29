Пациенту вживили в голову тефлоновую пластину

- У нас был пациент, у которого артерия в голове пульсировала и била по нерву, который выходит из спинного мозга, - говорит Александр Швец, кардиохирург из Международного центра нейрохирургии. - Это - невралгия тройничного нерва. Вызывает сильную головную боль. Неделю тому назад мужчине сделали операцию по вживлению пластины тефлона.

Врачи просверлили дырку величиной с монету в 5 коп., чтобы четко видеть нервы. Под большим увеличением вложили тефлоновую пластину между нервом и артерией на глубине 3 см. Этот материал не рассасывается, а разрыхляется, как подушка. Волокнистый, как марля. Пластину устанавливают на всю жизнь. Она обрастает тканями и не меняется.

- Операция длится около 3 часов. На следующий день пациенты могут ходить. Через несколько дней выписываем домой, - продолжает Александр Швец. - Особенность операции в том, чтобы сделать минимальный доступ. Чем меньше дырка, тем скорее происходит восстановление. Это важно. В частности, не надо брить голову. Человек может прийти на три дня и никто не догадается, что его оперировали.

В сложных случаях помогать делать такие операции приезжают врачи из Америки, Великобритании и Китая.

- Мы тоже ездим к ним на стажировку, - добавляет. - Имеют больше технологий. В университете практикуются в условной операционной, где доступны инструменты и микроскопы. У нас практика начинается, когда на работу устраиваемся.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

г.Киев, Областная больница, ул. Багговутовская, 1.

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года