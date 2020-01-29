Пациенту вживили в голову тефлоновую пластину

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 747
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 4887
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1134
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2223
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1575
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18135
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5274
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 333
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3015
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1413
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25939
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 441
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 05:25

Пациенту вживили в голову тефлоновую пластину

  Комментировать
 

- У нас был пациент, у которого артерия в голове пульсировала и била по нерву, который выходит из спинного мозга, - говорит Александр Швец, кардиохирург из Международного центра нейрохирургии. - Это - невралгия тройничного нерва. Вызывает сильную головную боль. Неделю тому назад мужчине сделали операцию по вживлению пластины тефлона.

Врачи просверлили дырку величиной с монету в 5 коп., чтобы четко видеть нервы. Под большим увеличением вложили тефлоновую пластину между нервом и артерией на глубине 3 см. Этот материал не рассасывается, а разрыхляется, как подушка. Волокнистый, как марля. Пластину устанавливают на всю жизнь. Она обрастает тканями и не меняется.

- Операция длится около 3 часов. На следующий день пациенты могут ходить. Через несколько дней выписываем домой, - продолжает Александр Швец. - Особенность операции в том, чтобы сделать минимальный доступ. Чем меньше дырка, тем скорее происходит восстановление. Это важно. В частности, не надо брить голову. Человек может прийти на три дня и никто не догадается, что его оперировали.

В сложных случаях помогать делать такие операции приезжают врачи из Америки, Великобритании и Китая.

- Мы тоже ездим к ним на стажировку, - добавляет. - Имеют больше технологий. В университете практикуются в условной операционной, где доступны инструменты и микроскопы. У нас практика начинается, когда на работу устраиваемся.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

г.Киев, Областная больница, ул. Багговутовская, 1.

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пациенту вживили в голову тефлоновую пластину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 28621
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 7597
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 6975
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 6840
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 6354
Здоровье
Травы устраняют воспаление простаты и восстанавливают потенцию
Травы устраняют воспаление простаты и восстанавливают потенцию Просмотров: 198
Средства врача Панчишина избавляют от боли
Средства врача Панчишина избавляют от боли Просмотров: 18
"Коронавирус придет к нам. Когда — вопрос времени"
"Коронавирус придет к нам. Когда — вопрос времени" Просмотров: 1719
8 февраля будут возникать судороги
8 февраля будут возникать судороги Просмотров: 360
Cоленая пища перегружает сердце
Cоленая пища перегружает сердце Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
5
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 931
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua