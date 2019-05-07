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понедельник, 13 мая 2019 00:20

Отравление шашлыком лечат содой

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- В прошлом году так гульнули на шашлыках, что теперь боюсь уже и выбираться в лес. Чтобы не тратить время на маринование, купили пластиковое ведерко мясца, - рассказывает киевлянка Инна Мирвода, 35 лет. - Отравилась шашлыком вся семья. У меня была рвота, а у остальных понос. Активированный уголь не помог. Выпила содовый раствор и отпустило.

- Пикник, кроме удовольствия, может принести и неприятности. В частности, отравления, - говорит столичный инфекционист Михаил Коваль, 40 лет. - Не стоит покупать мясо в готовом маринаде. Несвежесть маскируют запахом специй. Хотя бывает, что экономят и на них и сыплют дешевые усилители вкуса.

Употребление такого продукта вызывает тошноту, диарею, высокую температуру, слабость и головная боль.

- Еще хуже, если есть шашлык с майонезом. Он быстро портится, в отличие от горчицы и кетчупа. Главное - не переесть с мясом ранних овощей. Ими сейчас отравиться легче, потому что содержат нитраты. А вот алкоголь пить нельзя. Лучше красное вино и не больше стакана, иначе гастрит и воспаление поджелудочной гарантированы.

Многократные рвоты и диарея могут вызвать обезвоживание. В таком случае стоит отпаивать больного раствором для промывания желудка. Это порошковое средство продают в аптеках или можно приготовить самому. В литре кипяченой воды развести 2 ст. л. сахара и по чайной - соли и пищевой соды. Употреблять, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода.

- Чтобы защититься от действия канцерогенов, следует мясо вымочить в кислом растворе. Идеальный маринад - уксус, соль, лук и специи. От заражения глистами обезопасит длительное прокаливание на огне, - добавляет инфекционист.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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