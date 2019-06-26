От укачивания помогут четки

- В отпуске уже шесть лет не была. Не рискую далеко ехать, потому что сразу укачивает. Уже и смотрела кино на телефоне, закрывала глаза и в наушниках музыку слушала. Все равно на ямах автобус качает, как корабль, - рассказывает Анастасия Петрова, 37 лет, из Харькова. - С такой бедой мама мучилась и мне досталось. Так она из дома не выходит без кислой воды, а мне тот лимон не помогает.

- Человек укачивается, когда неправильно работает вестибулярный аппарат. Расположен во внутреннем ухе, отвечает за равновесие. У каждого человека разный уровень его чувствительности, - говорит терапевт 53-летний Юрий Масленко из Мелитополя Запорожской области. - Телефон или книга в пути ухудшает состояние. Фиксирование взгляда на близкой точке и тряска усиливает укачивание.

В случае болезни движения тошнит, выступает холодный пот, появляется страх, пульс замедляется, падает артериальное давление.

- Можно принять антигистаминные препараты, которые снижают распространение импульсов из вестибулярного аппарата. Если кружится голова, но нет тошноты, поможет холодный компресс на затылок или голову. Надо несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Полезно что-то переминать в пальцах. На их кончиках нервные рецепторы, подавляющие активность рвотного центра. Можно щелкать семечки или перебирать четки.

На завтрак лучше не есть картофель, яблоки, капусту, виноград, горох, фасоль. Не пить газированную воду и молоко. Они вызывают вздутие живота и брожение. Лучше употреблять печеные овощи и каши. В дороге нужно больше пить. Подойдет сок, чай или вода без газа. Добавить туда немного лимона, имбиря и листьев мяты.