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понедельник, 25 ноября 2019 05:35

Опухоль занимала треть головы

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- Семь месяцев назад начал хромать, - говорит 24-летний Тарас из Жидачева Львовской области. - Не мог держать ничего в левой руке, часто немела. Обратился к врачам в район. Посоветовали сделать магнитно-резонансную томографию. Обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга.

Затрудненная координация движений рук и ног может свидетельствовать об опухоли в мозжечке, первичной моторной коре или теменной доле.

- В Украине таких больных отказываются оперировать. Опухоль проросла в важные мозговые структуры, - рассказывает Игорь Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Считают, что последствия удаления могут быть фатальными. Высокий риск паралича.

Для консультации врачи центра пригласили американского нейрохирурга Майкла Коуэна. Оперировали вместе.

- Опухоль разрослась и занимала треть головы. Была объемная и жесткая. Со всех сторон должны были пройти аккуратно, чтобы ничего не задеть. Повреждение сосудов могло сделать из пациента инвалида. Операция длилась 15 часов. Опухоль полностью удалили без осложнений. Тарас восстанавливается. Все функции в норме. Через неделю выпишем из больницы. Реабилитация продлится от месяца до трех.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят по живой очереди. Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78

г. Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0(67) 891 00 00

г. Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

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