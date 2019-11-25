Опухоль вырезали 14 часов

— Полтора месяца тому назад в гостях внезапно потерял сознание. Все подумали, что инсульт, вызвали "скорую", — говорит 59-летний Сергей из города Борисполь Киевской области. — Положили в неврологию. На магнитно-резонансной терапии обнаружили опухоль.

В районной и областной больницах мужчину отказались оперировать.

— Сказали, что проживу максимум год, — продолжает. — Наш терапевт посоветовала ехать в Киев. Обратился в Международный центр нейрохирургии. Здесь обнаружили, что опухоль доброкачественная. Две недели готовились к операции — проверяли, выдержат ли сердце и почки. Врачи давали 70 процентов, что все пройдет хорошо. Предупредили о риске паралича.

Опухоль росла в голове мужчины 10 лет. Никак не проявлялась.

— По стандартам Украины, опухоли головного мозга не операбельные, — говорит Игорь Курилец из Международного центра нейрохирургии. — У Сергея опухоль проросла в основные сосуды. Сонная артерия и все близлежащие были окутаны новообразованием. Если бы мы хоть одну зацепили, то мужчина утратил бы какие-то функции. На помощь пригласили Майкла Коуэна — нейрохирурга из США.

На прошлой неделе больного прооперировали. Процедура длилась 14 часов.

— Удалить такую опухоль — это как расплести африканские косички и не повредить ни одного волоска, — продолжает Курилец. — Повреждения передней соединительной артерии, хориоидальной и средне-мозговой приводит к параличу. Не задели ни одной. Пациент восстанавливается, готовы его выписать.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди. Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года