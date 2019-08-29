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понедельник, 02 сентября 2019 06:01

"Опухоль росла всю беременность вместе с дочкой"

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Хирурги Львовской детской больницы провели уникальную операцию. У новорожденной Камиллы Стрыйковской удалили гигантскую опухоль. Девочка весила 3600 г, а опухоль - 1700 г. Вместо ягодиц и поясницы имела огромный нарост.

Опухоль диагностировали на четвертом месяце беременности. Сначала медики называли ее грыжей позвоночника. Потом выяснили - у ребенка крестцово-копчиковая тератома. Это доброкачественная опухоль, которая бывает преимущественно у девочек.

- Чувствовалось, что меня что-то подпирает изнутри. Под правым ребром была шишка, которая все время пекла. У меня это уже третья беременность, и раньше такого не было, - рассказывает Леся Стрыйковская, 35 лет, мать Камиллы. - Опухоль росла всю беременность вместе с дочкой. Остановилась на последнем месяце.

Девочка родилась на 38-й неделе беременности путем кесарева сечения. Его сделали во Львовском перинатальном центре. Оттуда роженицу с младенцем перевели в больницу. На третий день после рождения хирурги сделали операцию.

- Обычно это делают на десятый день, чтобы организм окреп. Но Камилла не могла ждать, - рассказывает Галина Курило, 52 года, заведующая хирургическим отделением. - Опухоль занимала практически всю заднюю часть тела - выше крестцовой кости до поясничного отдела позвоночника. "Питалась" артериями и сосудами, которые являются магистральными и важными для жизни. После рождения ребенка оболочка нароста не выдержала. Содержание начало вытекать, сосуды кровоточить.

У девочки практически не было ягодиц. Поэтому их реконструировали, сделали пластику. С бедер взяли ткани, чтобы заместить пустоты после удаления нароста. На ногах кожа постепенно нарастет и затянется.

- После удаления нароста могут отказать почки и сердце, - рассказывает 43-летний Сергей Шиш, анестезиолог. - Органы привыкли обслуживать определенный объем тела, и им трудно среагировать на резкое изменение. Поэтому мы просчитывали каждый грамм тела, чтобы знать, как его заменить. За время внутриутробного развития по опухоли проходили кровеносные сосуды. Пришлось отделять те, что жизненно необходимы, от тех, которые были на наросте.

Операция длилась 2,5 часа. Опухоль удалили, и девочка стала весить 1 кг 900 г. Двое суток находилась в реанимации, из них сутки - на искусственной вентиляции легких. Через два дня начала сама есть. Она теперь здорова и впоследствии сможет ходить.

- Наибольшим успехом нашей команды является то, что у ребенка полностью сохранены функции тазовых органов и подвижность нижних конечностей, - уточняет Галина Курило. - Мы старались также помочь матери. Женщина очень верующая. Ей повезло, что всю ее беременность грамотно наблюдали и вовремя направили к нам на операцию. Если бы кто-то ошибся на каком-то этапе, неизвестно, была ли бы девочка сейчас жива.

23 августа, через две недели после операции, малышку выписали. Сейчас весит 2,6 кг. Ребенку сняли швы и назначили препараты для заживления тканей, которые пришили вместо удаленных.

На Западной Украине подобные операции новорожденным делают только во Львовской детской больнице. Хирурги прошли стажировку в зарубежных клиниках. Сами операции бесплатные. Платить пациенты должны только за материалы.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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