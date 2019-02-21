Опухоль мозга искали два часа

- Приехала к нам две недели тому назад 43-летняя Надежда из Горишних пПлавней на Полтавщине. Полгода страдала от сильной головной боли, сопровождавшейся рвотой, - рассказывает Игорь Курилец, директор Международного центра нейрохирургии. - Магнитно-резонансная терапия обнаружила, что имеет опухоль третьего желудочка спинного мозга. и закрывает вытекание спинномозговой жидкости. До недавнего времени такие опухоли считали неоперабельными.

Отверстие Монро, по которому следует спинномозговая жидкость, расположено внутри головного мозга. Имеет размер 4 мм, а опухоль Надежды была 5 мм. Поэтому жидкость скапливалась. Если не удалили бы опухоль, она привела бы к смерти пациентки.

- Мы говорим, что операции бывают легкие, сложные и очень сложные. Эта относилась к третьему типу. Главная проблема в том, как дойти до третьего желудочка. Если делать это традиционными методами, можно повредить важные сосуды и отделы мозга, отвечающие за кратковременную память. Человек выживает, но становится слабоумным или инвалидом. Забывает свое имя, как есть, как говорить. Современная нейрохирургия решает эту проблему с помощью нейронавигации. Но если даже без повреждений доберемся до отверстия, трудно найти такую ​​маленькую опухоль.

Вся операция длилась 6 часов. Происходила глубоко внутри мозга, поэтому была необходима совершенная микрохирургическая техника.

- Мы искали опухоль два часа. Будто иголку в стоге сена. Отверстие Монро было закрыто. Нам пришлось его разрезать. Но операция прошла удачно. Опухоль обнаружили и удалили. Пациентка ходила уже через 12 часов после операции. На четвертый день в хорошем самочувствии поехала домой.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул.Липская, 11, тел. 0 (44) 592 68 78;

г.Кременчуг, больница "Нефтехимик", ул.Свиштовская, 3,

тел. 0 (99) 309 20 21;

г.Стрый, ул. Ольги Басараб, 15, тел. 0 (67) 891 00 00