Обветренные руки чистят кофе

- Стыдно вынуть руки из карманов. После огорода они потрескались. Пробовала маслом мазать, но неудобно. Это надо лечь и лежать, а работа дома сама не сделается, - рассказывает Лилия Добрянская, 53 года, из села Здобуток Тальновского района Черкасской области.

- С похолоданием люди чаще моют руки с мылом, боясь заболеть. От этого кожа и грубеет. А она осенью и так обветриваться, - рассказывает Елена Остапенко, 47 лет, дерматолог из Чернигова. - Днем руки надо питать, а ночью - увлажнять. Летом все наоборот. В холодное время года маски нужны через день.

Ухудшают состояние кожи и батареи и котлы, которые сушат воздух в помещении. Испаряется влага из кожи рук. Такие же последствия бывают, когда употребляют мало жидкости.

- Людей меньше мучает жажда, и они не пьют воды. А зря. Организму так же, как летом, нужна жидкость. Осенью и зимой воду можно заменить травяными чаями. А потребление кофе или крепкого чая уменьшить, они способствуют обезвоживанию организма.

Перед маской нужно сделать скраб для удаления с кожи ороговевших частиц, образовавшихся от пересыхания. Намылить руки и потереть содой или кофейной гущей. Смыть теплой водой. Советуем в крем выжимать витамин А из капсул и сразу смазывать кожу. Заранее этого не делать, потому что средство портится при хранении.

- Неплохо смягчает руки после чистки вазелин. Этот недорогое средство можно найти в каждом доме. Лучше подействует в тепле, поэтому на руки надевают перчатки или ненужные носки. Подержать так около 3 ч. или и всю ночь.

Если на руках от сухости кожа потрескалась, нужна картофельная маска. Натереть сырую картофелину и смешать с семенами льна - поровну. В эту смесь добавить 10 ст. л. воды и проварить до загустения - не более 7 мин. Нанести средство на руки на 20 мин.

Или смешать медовую маску - 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. меда и 1 ч. л. салициловой кислоты. Нагреть на водяной бане, чтобы получилась однородная масса. Немного охладить и нанести на руки. Замотать их в полиэтиленовые пакеты и надеть теплые перчатки. Через полчаса снять, смыть теплой водой. Руки не вытирать. Когда же высохнут, смазать кремом.

- Для сухой кожи рук главным помощником является касторовое масло. Я и сама его использую. Грею на водяной бане или батарее и втираю в руки. Затем надеваю полиэтиленовые перчатки, которые продают с краской для волос. Наверх беру хлопчатобумажные перчатки, чтобы получился эффект сауны. Так питательные вещества глубже проникают в раскрытые поры. Утром смываю и мажу кремом.