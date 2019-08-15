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понедельник, 19 августа 2019 01:00

Непривитых детей не будут брать в школу и садик

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С 1 сентября непривитым детям запретят посещать детский сад и школу. Такое решение приняло Министерство здравоохранения и подтвердил Верховный суд Украины. Исключением являются дети с аллергией на куриный белок, входящий в состав большинства вакцин.

- Прививки - надежный оберег, который государство дает родителям бесплатно, - рассказывает Федор Лапий, 44 года, главный детский иммунолог Киева. - С началом учебного года риск заболеть возрастает, поэтому важно, чтобы дети были вовремя привиты. Вакцинация не защищает на 100 процентов от болезни, но протекать она будет гораздо легче.

В Украине обновили Национальный календарь профилактических прививок в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практики. Согласно ему, дети до 6 лет должны быть привиты от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. В 6-летнем возрасте делают повторную вакцинацию от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

- Прививки можно делать, когда у ребенка нет острой инфекционной болезни - насморка, поноса, высыпаний или повышенной температуры. Вакцина - это нагрузка на иммунитет. Чтобы отреагировать на прививку и выработать достаточное количество антител, организм должен быть здоров. Нога в гипсе не является противопоказанием к прививке. Если инфекционная болезнь протекает с нормальной температурой и не перегружает иммунитет - это тоже не является противопоказанием.

Не надо готовить ребенка к прививке. Разве что не давать накануне новых продуктов, чтобы не повредить кишечную микрофлору. Чем меньше нагрузка на пищеварение, тем легче переносится прививка.

Детям до 12 лет внутримышечные вакцины вводят в бедро. Там нет подкожной клетчатки, вакцина сразу попадает в мышцу. При уколе в ягодицу высокий риск того, что вакцина не дойдет до мышц. Можно попасть в седалищный нерв.

- Пойдите на вакцинацию с мужем, и пусть он подождет с ребенком на улице, пока вы сидите в очереди. Так малыш не подцепит инфекцию. После прививки нужно прогуляться на свежем воздухе. Можно напоить ребенка водой, компотом из сухофруктов, фруктовым или ягодным чаем.

После прививки нормальным является повышение температуры, отказ от еды, вялость. Так организм вырабатывает иммунитет к болезни. Осложнением считают судороги, потерю сознания, сыпь, нагноение раны на месте вакцинации.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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