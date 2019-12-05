Небулайзеры распыляют лекарства на трахеи и бронхи

- Неделю хрипела, пока из горла не стал отходить гной, - рассказывает 34-летняя Ирина Трончук из райцентра Малин Житомирской области. - Врач приписал препараты для отхаркивания. Их надо принимать через ингаляции.

Посоветовал использовать небулайзер.

- Ингаляции паром картофеля или травяных отваров не помогут при бронхите, - говорит столичный пульмонолог 55-летний Валентин Сиротенко. - Вещества оседают в горле, до бронхов не доходят. Если есть нагноение, то становится только больше. Самодельными ингаляторами нередко обжигают горло. Нагрев чаще вредит, чем помогает. Слизистая отекает сильнее, дыхательные пути сужаются. Человек начинает задыхаться.

Небулайзер распыляет лекарства, придает им структуру тумана. Они попадают в бронхи, покрывают большую площадь слизистой. Так лучше всасываются, чем таблетки и микстуры.

- Холода еще не пришли, а в коридоре уже очередь людей с кашлем, - говорит Валентин Сиротенко. - И это только начало. Если запустить, болезнь затянется до Нового года. Могут цепляться сопутствующие болезни. Легкие, как губка. Распыленные лекарства сразу действуют на трахеи и бронхи. Не сажают печень и не попадают в кровь.

Небулайзеры бывают ультразвуковые и компрессорные. Первые дороже, разбивают лекарства на молекулы. Для вдыхания нескольких препаратов можно взять компрессионные устройства.

- После небулайзеров пациенты выздоравливают в два раза быстрее. Ингаляции снимают воспаление, убивают бактерии и облегчают отхаркивание слизи. Ускоряют выздоровление после пневмонии и бронхита, снимают обострение и отек бронхов. Помогают при приступах астмы.

Ингаляции делают по 15 мин. через полтора часа после завтрака и обеда. 30 мин. после процедуры нельзя есть и пить, чтобы всосались лекарства.

- Если в горле пересыхает, в небулайзер вливают щелочно-минеральную воду, - добавляет Валентин Сиротенко. - Она помогает и при сухом кашле, когда надо облегчить отхаркивание.

После каждого использования ингаляторы моют в теплой воде.