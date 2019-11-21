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понедельник, 25 ноября 2019 05:26

Натуральный травяной комплекс избавит от простатита

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— Все началось с частых позывов в туалет, — говорит 50-летний Назар Дубровин из города Нововолынск Житомирской области. - Когда появилась боль во время мочепускания, пошел на осмотр. Диагностировали простатит.

Воспаление предстательной железы называют простатитом. Больше всего ему подвержены полные мужчины, ведущие малоподвижный образ жизни.

— Из-за сидячей работы и низкой активности у мужчин нарушается циркуляция крови в тазовой области. Образуется застой крови, — говорит травница Татьяна Павловна Радионова. — Простата увеличивается, накапливается моча. Со временем отравляет организм.

Переохлаждение и нарушение половой жизни способствуют развитию недуга.

— Увеличившись один раз, простата имеет тенденцию расти. Если медлить и не противостоять недугу, инфекции перекинутся на другие органы. Есть угроза сепсиса. Могут нарушиться функции половых органов — импотенция и бесплодие.

Переедание, нервное возбуждение, переутомление обостряют ситуацию.

— Мой комплекс от простатита и аденомы изготовлен только из целебных трав и корней. Он состоит из бальзама для приема внутрь и крема для введения в задний проход. При применении нормализуется мочеиспускание. Боль в яичках, в паху и крестце постепенно уходит. Для восстановления потенции советую "Эликсир молодости для мужчин". Он имеет хорошие отзывы от мужчин и их спутниц, — добавляет травница.

Комплекс не содержит гормонов и антибиотиков, не имеет побочных действий. Свои средства Татьяна Павловна Радионова присылает по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многим другим можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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