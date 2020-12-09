- У сына эпилептические припадки начались два года тому назад. В тот день был капризный, вялый. Днем вложила спать. Дала жаропонижающее, потому что повысилась температура. Внезапно начал вздрагивать всем телом, глаза закатились под лоб. В панике вызвали "скорую". Приступ прошел. Тимур обмяк, ни на что не реагировал, не приходил в сознание. Был бледный, показалось, что не дышит. Начала делать искусственное дыхание. Тогда не знала, как оказывать помощь при эпилепсии, - рассказывает 40-летняя Мария Мухаметдинова из Киева, мать Тимура, 4 года.

Скорая помощь приехала за 7 мин. Ребенка госпитализировали. Сделали магнитно-резонансную томографию, чтобы исключить травму головы.

- Нас положили в соматическое отделение. Успокаивали, что это фебрильные припадки (судороги, возникающие у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. - ГПУ), которые впоследствии проходят без последствий. Такое случается в 96 процентах случаев на фоне температуры. И только в 4 процентах - так начинается эпилепсия, - говорит Мария Сергеевна.

Вскоре после выписки приступ повторился при подобных обстоятельствах. Тогда обследовали в неврологическом отделении, диагностировали фебрильные судороги. Медики заверили, что препаратов принимать не надо, только наблюдать за ребенком.

- Через месяц мы вернулись в больницу на "скорой". В тот день приступы шли один за другим. Были от 10 до 30 раз. Тимуру назначили противосудорожные препараты. Но они не помогали. Ребенок угасал. В больнице мы провели почти три месяца. Муж купил сыну велосипедный шлем, чтобы обезопасить голову от ударов.

Отправили анализы в генетическую лабораторию Финляндии. Там обследовали 400 генов, "поломки" в которых чаще всего вызывают приступы. Ничего не обнаружили. Еще планируют исследовать более 30 тыс. генов, чтобы узнать причину недуга.

Более года тому назад Тимуру назначили кетогенную диету. Это высокожировой режим с ограниченным употреблением белков и углеводов. Диету рассчитывает и контролирует врач.

- Есть ребенку можно все, но необходимо точно взвешивать. Использую специальное приложение и ювелирные весы. Из растительных жиров преимущественно даю оливковое и кокосовое масла, животные поступают в организм с жирными молочными и мясными продуктами.

Тимур принимает европейские препараты. Из более 20 лекарств в Украине доступны пять-шесть, остальные не зарегистрированы.

- Противоэпилептические средства для экстренных случаев в Украине есть только в форме инъекций. Но не все родители умеют делать уколы. За рубежом такие лекарства есть в каплях, спреях и микроклизмах. Некоторые препараты приходится покупать в Европе. Переплачиваем в два-пять раз. Во время весеннего карантина наценка на лекарства была 400 процентов. Но выбора у нас нет. Их надо принимать в определенные часы, нельзя пропускать или заменять, потому что будут страшные последствия.

Ситуация с приступами у Тимура контролируемая благодаря диете и правильно подобранным лекарствам. Качество жизни улучшилось. У Тимы наконец прояснился взгляд. Он ходит, жует, бегает, разговаривает по телефону. Я осознаю, что эпилепсия - это на годы, а может, и навсегда. Но мы движемся в сторону здоровой и нормальной жизни, - говорит Мария Мухаметдинова.

- Предвидеть эпилептический припадок почти невозможно, специфических признаков не существует. Некоторые происходят в трезвом состоянии, другие - наоборот. Тогда человек их не помнит. Больные имеют предчувствия. У некоторых появляется тревожность, у других - молнии перед глазами. Бывают тошнота, онемение кончика языка, части лица или какой-то из конечностей. Даже если человек чувствует начало приступа, то остановить его невозможно, - рассказывает 41-летняя Галина Васковец, невролог Черкасской областной детской больницы.

Приступы могут быть спровоцированы стрессом, недостаточным и некачественным сном. Интоксикацией при отравлении.

- Провокаторами у детей могут стать повышенная температура, инфекция и даже изменения в погоде. Но чаще приступы возникают спонтанно. За таким ребенком должно быть постоянное наблюдение. Надо следить за регулярным приемом препаратов, быть на связи с врачом. Важно ведения дневника приступов, записывание времени, типа припадка. Желательно записывать на видео. Чтобы врач мог понять, какой тип приступа, сколько длится, в какое время возникает, был ли провокационный момент. И потом, анализируя, отследить связь.

В 70% случаев эпилепсия - излечима. Дети перерастают, но на это уходят годы терапии. Препараты назначает невролог или эпилептолог. Зависит от типа, возраста, сопутствующих заболеваний.

- Современные препараты - эффективные, - продолжает Галина Васковец. - Кетогенная диета также уменьшает количество приступов. Но не в каждой области есть специалист, который может ее расписать и контролировать. Если следовать рекомендациям врача, то для больных эпилепсией нет ограничений. Дети могут посещать детский сад и школу. Взрослые - работать на любой должности, водить автомобиль.

При приступе важно пострадавшему обеспечить доступ кислорода. Расстегнуть воротник, если на область шеи идет давление расширенных вен, положить на бок, не допустить забрасывания головы назад.

- Часто во время приступа крепко смыкаются челюсти и западает язык. Родители пытаются всунуть палец, ложку или какой-то предмет. Этого делать нельзя, потому что есть риск повредить зубы больному, себе - руки. Человек не задохнется. Бывает еще "эпилептический статус", когда один приступ заканчивается, а другой начинается. Обычно это продолжается более 15 минут. При неправильной или несвоевременной терапии приступы могут вызвать отек мозга, который протекает тяжело и может привести к летальному исходу, - говорит врач.

Если приступ не проходит через 5 мин., надо ввести противоэпилептический препарат и вызвать "скорую".