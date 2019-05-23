Мятным отваром выводят перхоть

- Волосы меньше стали сыпаться, когда сделала терапию из мяты. Результат не хуже, чем в рекламе дорогих шампуней, - рассказывает Эвелина Городецкая, 34 года, из Умани Черкасской области. - Шевелюра окрепла, еще и перхоть исчезла. Подходит мята сушеная и свежая. Чтобы было ее вдоволь, посеяла в этом году под окном.

Измельчает по 2 ст. л. сухих листьев мяты, полевого хвоща и коры дуба. Заливает 0,7 л кипятка и настаивает 30 мин. Процеживает и сливает на волосы после мытья.

- Отвар не подходит блондинкам, так как кора дуба может подкрасить волосы. А вариант с лимонным соком их наоборот осветляет.

Смешивает по 1 ст. л. мяты и крапивы. Заливает 400 мл кипятка, настаивают 15 мин. Добавляет 3 ст. л. лимонного сока и перемешивает.