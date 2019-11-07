"Мы выровняли их спины до нуля градусов"

- Наконец наша просветительская работа начинает приносить плоды, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Все больше пациентов со сколиозом обращаются вовремя.
- Мы любим оперировать и 100-градусные искривления, - продолжает. - Но если делать это вовремя, то результаты будут идеальные. Так, на прошлой неделе оперировали двух девушек 13 и 14 лет. У одной угол искривления был 68 градусов, у второй - 45. Выровняли их спины до нуля градусов.
Лучший возраст для операции при подростковом идиопатическом сколиозе - 12-16 лет. Угол, при котором нужно делать операцию - 40 и более градусов. Больным устанавливают титановые имплантаты - металлическую конструкцию из пластин и винтов.
- Мы не против консервативных методов лечения. Но всегда надо помнить об этой цифре. Если у ребенка 40 градусов, то обращаться следует к хирургу. Наши юные пациентки уже дома. Желаем им скорейшего выздоровления.
Сколиоз - искривление позвоночника, чаще бывает у девочек. Это наследственная болезнь, передается по женской линии. Как исключение, встречается и у мужчин. Лучше всего делать операцию, когда позвоночник еще гибкий.
Стоимость операции в центре втрое ниже аналогичной для иностранцев в Польше. И в пять-семь раз ниже, чем в странах Западной Европы.
Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.
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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года
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