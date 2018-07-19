Мужчине оперировали мозг 6 часов

- К нам обратился 27-летний мужчина из Львовской области. У него 13 лет была эпилепсия, - рассказывает Игорь Курилец, нейрохирург из Международного центра нейрохирургии. - Раньше был один приступ в год, потом - чаще. Когда обратился к нам, было уже по 15 приступов в месяц, лекарства перестали действовать.

Чтобы выяснить причину болезни, пациенту сделали магнитно-резонансную томографию головы и электроцефалографию.

- Диагностировали склероз гиппокампа - области мозга, отвечающей за краткосрочную память, - продолжает Игорь Игоревич. - Снимки показали, что он усыхает. Больному можно помочь, если удалить пораженную часть. К сожалению, эпилепсия - болезнь наименее операбельная из всех. Нужен высококвалифицированный хирург с великолепным знанием анатомии.

Конечно, никто не будет делать операцию, если у человека бывает один приступ в год. Но 15 в месяц - это опасно. Каждый - микрострес мозга. Это как если бы компьютер, на котором запущено одновременно несколько программ, выключили, выдернув вилку из розетки. Когда включится, будет работать, но каждый такой случай ведет к поломке. Кроме того, во время приступа больной может травмироваться, упасть и удариться головой. Люди с эпилепсией имеют много ограничений. Не могут водить машину, например.

Мужчина согласился на операцию. Она длилась 6 часов.

- Мы удалили часть мозга, с которой начинались эпилептические приступы. В височной области разрешается вырезать 3,5 сантиметра. Но есть риски. Могут быть нарушения кратковременной памяти, речи и зрения. Хирург должен четко избегать контакта с важными участками.

Операцию сделали полторы недели тому назад. Сейчас за пациентом наблюдают.

- Эпилептические приступы могут остаться. Однако они будут происходить значительно реже, будут короче, - добавляет Курилец.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул.Липская, 11

тел. 0 (44) 592 68 78

г.Кременчуг, больница "Нефтехимик", ул. Свиштовская, 3, тел. 0 (99) 309 20 21

г.Стрый, ул. Ольги Басараб, 15, тел. 0 (67) 891 00 00