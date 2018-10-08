Мозоль в запястье образовался от поездок на велосипеде

- Правая рука стала сильно болеть, когда начала ездить на велосипеде летом, - рассказывает 34-летняя Олеся Рудницкая из Киева.

- Боль в запястье чувствовала и раньше. Много работаю за клавиатурой компьютера. Но после того, как вместо маршрутки пересела на велосипед, руки стали еще и неметь. Больше всего болят ночью. В кончиках пальцев покалывает, будто хватает спазм. Рукой приходится трясти, но это не помогает. Через два месяца боль стала постоянной.

У женщины карпальный или туннельный синдром. Эта болезнь распространена у людей, которые выполняют мелкие движения пальцами. Синдром развивается в запястьях. Сначала начинает болеть рука, на которую больше нагрузки. Чаще этим страдают женщины, но бывает и у мужчин.

- В запястье есть срединный нерв, - рассказывает Игорь Курилец, директор Международного центра нейрохирургии. - Он проходит в узком канале. Когда делаем много мелких движений, этот канал сужается. Образуется мозоль, которая давит на нерв. Со временем, когда болезнь развивается, ладонь худеет, атрофируются мышцы, рука становится неработоспособной.

Чтобы диагностировать карпальный синдром, по каналу нерва пускают электрический ток.

- Называется процедура - электронейромиография. В месте, где нерв защемлен, сигнал слабеет. Лечат карпальный синдром просто. Делают небольшую операцию, под местным наркозом. Длится 5 минут. Разрезаем руку в месте, где есть мозоль, и освобождаем нерв. Единственное - операцию следует сделать вовремя. Когда рука перестала работать, высвобождение нерва не поможет. Он отмер.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

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