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понедельник, 23 июля 2018 05:05

Мочекаменную болезнь путают с больным сердцем

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- Привезли к нам пациента. Давление было на "нуле", имел нарушения в работе сердца, - рассказывает 48-летний Олег Мороз, заведующий уронефрологическим отделением Черкасской городской больницы скорой помощи.

- Мужчину госпитализировали в реанимацию, - продолжает. - Несколько дней лечили в кардиологии, чтобы восстановить давление. Динамики не было. Назначили дополнительное обследование, и в правой почке нашли воспаление. Оказывается, из нее вышел камешек диаметром до полутора сантиметра, застрял в мочеточнике. Почка раздулась и загнила. Начался гнойный пиелонефрит, который осложнился бактериальным шоком. Он привел к полной интоксикации организма, дал повышение температуры. Это повлияло на работу сердца и показатели давления.

Бактериальный шок почки развивается вследствие проникновения в кровь большого количества микроорганизмов и их токсинов.

- Пациенту решили сделать операцию. Под УЗИ-контролем и местной анестезией попали в почку. Установили дренаж, по которому оттекает гнойная моча. После этого назначили сильный антибиотик. На четвертый день мужчину из реанимации перевели в наше отделение. С трубкой был месяц, пока не восстановил силы, нормализовались работа сердца и давление.

После того камень в почке раздробили.

- Используем аппарат, который создает ударно-волновой импульс. Он измельчает камень. При этом не повреждаются ткани почки. Измельченные камни выходят с мочой. Как только разобрались с камнем, у мужчины перестало болеть сердце, - отмечает Олег Петрович.

Симптомы бактериального шока при урологических проблемах часто принимают за другие заболевания.

- У больных снижается артериальное давление, учащается пульс и дыхание. Это сопровождается обезвоживанием. Температура повышается до тех пор, пока не истощатся защитные системы организма. После того резко падает ниже нормы. У человека может начаться кровотечение из носа или внутреннее.

Завершающий этап развития бактериального шока - печеночная и почечная недостаточность. В большинстве случаев заканчиваются смертью.

- Хочу подчеркнуть, что лечение народными средствами при бактериальном шоке - недопустимо. Потому что просто неэффективно. Настойки и отвары способствуют размножению бактерий. Тогда болезнь вдвое сложнее лечить. Поэтому при малейших симптомах со стороны почек или других органов мочеполовой системы необходимо обращаться к урологу. Он назначит обследование и лечение в стационаре. Таким образом больной избежит осложнений, - говорит Олег Мороз.

Автор: Любов КАРНАРУК
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