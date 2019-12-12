Младенец родился с женскими и мужскими органами

Хирурги Львовской областной больницы прооперировали годовалого ребенка, который имел признаки двух полов. Родители выбрали женский.

- Еще во время родов увидели, что ребенок имеет и женские, и мужские половые органы, - говорит детский уролог 54-летний Андрей Поцюрко. - У ребенка много аномалий - внутренних и внешних. Сначала мы сделали проколы, зашли в брюшную полость. Обнаружили железу, которая имеет признаки двух полов.

У ребенка оставили женские половые органы. Имеет уменьшенную матку и маточные трубы, недоразвитый правый яичник.

- Под действием гормонов его можно стимулировать и превратить в полноценный, - рассказывает врач. - Во время следующих операций скорректируем наружные половые органы.