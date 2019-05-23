Межпозвонковые грыжи выпадают от тяжелого труда

- Среди пациентов бытует миф: если прооперировать грыжу позвоночника - начнут вылезать другие, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Ошибочное мнение распространено. Я всегда говорю: "Мы не даем новый позвоночник. Только удаляем грыжу. Если вы сломали руку и вам поставили гипс - это не защищает от того, что человек вновь получит травму".

Межпозвонковые грыжи есть у женщин и мужчин. В группе риска находятся люди, которые физически работают или, наоборот, с сидячей работой. Когда пережимает нерв, возникает сильная боль в спине и ноге.

- Обратилась к нам 35-летняя женщина из Одесской области. Работает в селе, имеет 2 гектара земли, 50 кур, коровы, свиньи. Три года назад успешно прооперировали ей грыжу. Но она ничего не изменила в жизни. Как таскала мешки на спине, так и продолжает. Заболевание возникает не на пустом месте. Если не устранить те факторы, которые вызвали грыжи, они будут появляться снова.

Операцию назначают, когда возникает слабость в ногах, а от боли не спасает обезболивающее. Длится 25-30 мин. Под микроскопом вырезают межпозвонковую грыжу и освобождают нерв. Пациент встает через несколько часов. За месяц возвращается к работе.

- Если человек не может изменить образ жизни, мы с помощью мини-инвазивных операций делаем позвоночник крепче. Укрепляем его дополнительно с помощью титановых имплантатов. Это металлическая конструкция из пластин и винтов. Но надо понимать, что операция - это крайний вариант.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят по живой очереди.

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