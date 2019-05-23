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понедельник, 27 мая 2019 06:10

Межпозвонковые грыжи выпадают от тяжелого труда

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- Среди пациентов бытует миф: если прооперировать грыжу позвоночника - начнут вылезать другие, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Ошибочное мнение распространено. Я всегда говорю: "Мы не даем новый позвоночник. Только удаляем грыжу. Если вы сломали руку и вам поставили гипс - это не защищает от того, что человек вновь получит травму".

Межпозвонковые грыжи есть у женщин и мужчин. В группе риска находятся люди, которые физически работают или, наоборот, с сидячей работой. Когда пережимает нерв, возникает сильная боль в спине и ноге.

- Обратилась к нам 35-летняя женщина из Одесской области. Работает в селе, имеет 2 гектара земли, 50 кур, коровы, свиньи. Три года назад успешно прооперировали ей грыжу. Но она ничего не изменила в жизни. Как таскала мешки на спине, так и продолжает. Заболевание возникает не на пустом месте. Если не устранить те факторы, которые вызвали грыжи, они будут появляться снова.

Операцию назначают, когда возникает слабость в ногах, а от боли не спасает обезболивающее. Длится 25-30 мин. Под микроскопом вырезают межпозвонковую грыжу и освобождают нерв. Пациент встает через несколько часов. За месяц возвращается к работе.

- Если человек не может изменить образ жизни, мы с помощью мини-инвазивных операций делаем позвоночник крепче. Укрепляем его дополнительно с помощью титановых имплантатов. Это металлическая конструкция из пластин и винтов. Но надо понимать, что операция - это крайний вариант.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят по живой очереди.

Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78;

г. Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0(67) 891 00 00;

г. Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21.

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
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