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вторник, 14 мая 2019 05:40

Межпозвонковая грыжа рассасывается за год

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- Пришел к нам 40-летний киевлянин с межпозвонковой грыжей, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Сильно болит спина и нога. Ходить не может. Колол обезболивающее, ждал, что грыжа уменьшится. Перепробовал все возможные методы лечения. Прошло три месяца, боль не утихает. А мужчине нужно возвращаться на работу. В таком случае поможет только операция.

Большинство грыж межпозвонковых дисков не требуют оперативного вмешательства. Обладают способностью усыхать и уменьшаться. Но для этого должен быть полный покой. Чрезмерное движение только усиливает боль.

- Действительно, каждая грыжа со временем рассасывается, - продолжает Курилец. - Этот процесс длится от 9 до 12 месяцев. И это происходит не с помощью медицины, таблеток или блокад. Грыжа рассасывается сама по себе. Но часто врачи приписывают себе это достижение. Говорят, что это произошло от упражнений и массажей. Это, конечно, очень выгодно, потому что пациенты платят немалые деньги.

Как нейрохирург, который оперирует грыжи и оперирует их много, могу сказать: всегда можно обойтись без операции. От грыж еще никто не умирал. Но если грыжи рассасываются, почему же мы их оперируем? Первая причина - нестерпимая боль. Ее не берет даже сильное обезболивающее. Человек не может целый год терпеть. И количество таблеток, которые выпьет за это время, значительно ухудшит здоровье. А второе - если грыжа большая, она может так пережать нерв, что тот отмирает. Человек теряет способность ходить, возникают проблемы с мочеиспусканием. В таком случае операцию следует делать срочно.

Операция длится 25-30 мин. Под микроскопом вырезают межпозвонковую грыжу и освобождают нерв. Пациент встает через несколько часов. Через месяц возвращается к привычной жизни.

- Мы нашего пациента прооперировали утром. Вечером отпустили домой. Через шесть недель может приступать к работе. Полгода не должен поднимать тяжести. А дальше будет жить обычной жизнью. Я лично убежден, что в XXI веке грыжа не должна быть проблемой. Операция безопасна, если ее делает специалист на соответствующем современном оборудовании.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят по живой очереди.

Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78;

г. Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0(67) 891 00 00;

г. Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21.

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
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