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понедельник, 24 декабря 2018 06:51

"Мешки таскала, кастрюли, так позвоночник и подорвала"

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- Первым признаком того, что у человека стеноз - сужение спинномозгового канала, является слабость в ногах, - рассказывает Александр Швец из Международного центра нейрохирургии. - Раньше мог пройти километр, потом 500 метров, а сейчас даже нескольких шагов сделать не может.

Стеноз позвоночного канала - болезнь пожилых людей. У них появляется периодическая хромота.

- Все это происходит, потому что костные наросты, которые сужают канал позвоночника, сжимают нервы, идущие к ногам, - продолжает. - Человек проходит несколько метров и останавливается. Это возрастные изменения организма. После 50 лет кости ослабевают, организм пытается себя укрепить и поэтому разрастается костная ткань. Но из-за этого сужается канал, по которому проходит спинной мозг и нервы. Кость давит на них и возникает слабость. Другого лечения кроме операции нет. Мы убираем костные наросты, освобождаем нервные корешки, и человек снова может ходить.

Подобную операцию недавно сделали 69-летней Марии Степановне из Нового Яричова Каменка-Бугского района Львовской области. Женщина не могла ходить. Ей сделали эндопротезирование, заменили сустав. Но слабость в ногах это не устранило. На МРТ обнаружили стеноз. Женщина обратилась в филиал Международного центра нейрохирургии в Стрые.

- Я всю жизнь работала поваром, - говорит Мария Степановна. - Мешки таскала, кастрюли, так позвоночник и подорвала. В последнее время не могла ходить и стоять. Сделала - села. Больше сидела, чем работала. В Стрые нейрохирург Игорь Курилец сказал, ехать в Киев. Там мне сразу сделали операцию. Пять дней уже ничего не болит. Вы можете в такое поверить?

После подобной операции человек должен два месяца беречь позвоночник. Не поднимать тяжелого. А потом продолжает жить обычной жизнью.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, тел. 0 (44) 592 68 78;

г.Кременчуг, больница "Нефтехимик", ул. Свиштовская, 3,

тел. 0 (99) 309 20 21;

г.Стрый, ул. Ольги Басараб, 15, тел. 0 (67) 891 00 00

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Дата
24
декабря

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