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четверг, 11 февраля 2021 05:35

Мазь снимает воспаление в суставах и мышцах

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— Раньше сильно болели плечи и колени, — рассказывает 60-летняя Елена Кушнир из села Дьяковцы Литинского района Винницкой области. - Не могла корову выдоить, опускала руки, чтобы отдохнули. А когда приседала на стульчик, то встать уже не могла. Прочитала в газете о мази для суставов. Поговорила с врачом, заказала ее с доставкой на дом.

Втирала мазь в мышцы и суставы рук, ног и спину. На второй день перестало болеть.

- Через неделю стало легче приседать. Делаю все по хозяйству. И колени уже не болят. Обострение чувствую на перемену погоды. Но когда натру мазью, то боль проходит, — продолжает Елена. - Сын когда упал с коня, ушиб ключицу. Не мог руку поднять. Дважды нанесла мазь, и боль прошла. Сейчас уже может шевелить рукой. Врачу сказала, что мазь у него золотая.

Она изготовлена из натуральных компонентов. Помогает при артритах, артрозах, миозитах, плекситах, бурситах, грибковых инфекциях и мастопатиях.

— Ее рецепт — наша семейная тайна, которая передалась еще от прабабушки, — говорит Сергей Валентинович Щербина, 49 лет, терапевт из Киева. - Мазь не содержит токсических веществ, не имеет вредного влияния на организм. Надо наносить на пораженные участки один-три раза в день. Снимает боль, устраняет воспаление. Облегчение наступает на третий-пятый день. Пользоваться следует до исчезновения симптомов.

Заказать средство можно по тел.: 0(67) 757 98 20, 0(50) 574 97 81

Доставка Новой почтой, Укрпочтой или самовывоз из кабинета врача по адресу: Киев, ул.Григоренко, 39б, 3-й эт., каб. 125. Сайт: phytodoctor.com.ua

Лицензия Мин.здравоохранения АЭ 283488 от 10.04.2014

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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Дата
11
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