Маска с помидорами омолаживает лицо

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1314
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 306
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1539
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1926
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1872
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1305
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6615
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1683
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4464
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1539
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1926
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6615
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 711
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
понедельник, 19 августа 2019 06:00

Маска с помидорами омолаживает лицо

  Комментировать

- Не стоит тратиться на кремы, когда можно омолодиться овощами. Три года делаю маски и кожа мягкая, без морщин, - рассказывает Галина Будлянская, 50 лет, из села Оскол Изюмского района Харьковской области. - Смешиваю толченые помидоры и перемолотую овсяную крупу. Такая смесь увлажняет кожу и заодно очищает.

Поливает кипятком помидор и снимает кожицу. Разминает вилкой мякоть, перетирает через сито. Перемалывает в кофемолке 1 ст. л. овсяных хлопьев. Добавляет их и 1 ч. л. лимонного сока. Перемешивает и наносит смесь на 20 мин. на лицо. Смывает прохладной водой.

Делает также маску с творогом. Режет помидор среднего размера тонкими полукольцами. Добавляет 1 ст. л. творога, 1 ст. л. молока и 1 ч. л. оливкового масла. Тщательно перемешивает и намазывает тонким слоем на лицо. Смывает через 15 мин. теплой водой.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маска с помидорами омолаживает лицо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 132725
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 25030
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 21222
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 19719
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 16490
Здоровье
Настойка из календулы нормализует сердцебиение
Настойка из календулы нормализует сердцебиение
Непривитых детей не будут брать в школу и садик
Непривитых детей не будут брать в школу и садик Просмотров: 135
К унитазу приучают с двух лет
К унитазу приучают с двух лет Просмотров: 9
Людям с гипертонией грозит сердечная недостаточность
Людям с гипертонией грозит сердечная недостаточность Просмотров: 270
Дине Макаровой после родов пересадили сердце
Дине Макаровой после родов пересадили сердце Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
6
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
5
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
1
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 915
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua