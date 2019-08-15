Маска с помидорами омолаживает лицо

- Не стоит тратиться на кремы, когда можно омолодиться овощами. Три года делаю маски и кожа мягкая, без морщин, - рассказывает Галина Будлянская, 50 лет, из села Оскол Изюмского района Харьковской области. - Смешиваю толченые помидоры и перемолотую овсяную крупу. Такая смесь увлажняет кожу и заодно очищает.

Поливает кипятком помидор и снимает кожицу. Разминает вилкой мякоть, перетирает через сито. Перемалывает в кофемолке 1 ст. л. овсяных хлопьев. Добавляет их и 1 ч. л. лимонного сока. Перемешивает и наносит смесь на 20 мин. на лицо. Смывает прохладной водой.

Делает также маску с творогом. Режет помидор среднего размера тонкими полукольцами. Добавляет 1 ст. л. творога, 1 ст. л. молока и 1 ч. л. оливкового масла. Тщательно перемешивает и намазывает тонким слоем на лицо. Смывает через 15 мин. теплой водой.