Маска с облепихой смягчает руки

- Маски с облепихой смягчили руки. Были сухие и обветренные, - рассказывает Алина Гармаш, 44 года, из города Рожище Волынской области. - Их надо делать два раза в неделю.

Разминает 2 ст. л. ягод облепихи и выжимает сок. Смачивает два куска марли размером с ладонь и накладывает на руки. Через 20 мин. ополаскивает руки в минеральной воде. Вытирает полотенцем и наносит увлажняющий крем.

Маски с облепихой полезны и для волос. Выжимает сок из 100 г ягод. Добавляет желток. Размешивает смесь и наносит на волосы по всей длине на полчаса. Смывает теплой водой.

- Чтобы долго не держать маску на волосах, можно приготовить ополаскиватель. Залить литром кипятка 2 столовые ложки листьев облепихи. Довести до кипения, снять с плиты и оставить на полчаса. Ополаскивать им волосы после мытья.