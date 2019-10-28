Ломкие волосы восстанавливает сыворотка

— Холода пришли, а волосы к ним не готовы. Ломаются и выпадают, — жалуется Ирина Чернюк, 35 лет, из города Кицмань Черновицкой области. — Стали лучше, когда начала втирать в кожу головы сырое яйцо с глицерином.

Смешивает 1 ч. л. глицерина, 1 ч. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. касторового масла и яйцо. Наносит смесь по всей длине волос. Укутывает голову пакетом и полотенцем на 40 минут. Смывает шампунем.

— У кого волосы очень выпадают, поможет сыворотка.

Заливает кусок черного хлеба кефиром или сывороткой. Добавляет 1 ст. л. мякоти алоэ, желток и 1 ст. л. меда. Перемешивает и наносит на кожу головы. Через 1 час смывает теплой водой с шампунем.