Лишний вес провоцирует проблемы с позвоночником

- К нам обращаются пациенты, имеющие проблемы с позвоночником. Это грыжи, смещение позвонков и многое другое, что вызывает боль в спине. Часто у этих людей есть избыточный вес, — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии.

Кости, хрящи, межпозвонковые диски рассчитаны на стандартный вес. При наличии лишних килограммов на позвоночник и суставы дается чрезмерная нагрузка. Вызывает заболевание.

— Большинство пациентов не хотят признавать, что их вес является причиной проблемы. Ищут любые методы, лишь бы только не худеть. Но пока вес не привести в норму, бесполезно надеяться найти другие способы против боли в спине.

В развитых странах мира, в частности в Великобритании, если человек с избыточным весом обращается к врачу из-за боли в спине, страховая компания может не покрыть лечение. Все потому, что лишним весом он провоцирует проблемы с позвоночником.

Это так же, если люди курят и хотят не кашлять. Реально улучшить состояние спины может только уменьшение веса.

Никакое лечение не даст долговременный эффект, если пациент не похудеет. Часто людей с ожирением отказываются оперировать, ведь у них все равно возникает рецидив.

К нам обращалась женщина с грыжей межпозвоночного диска. Мы ее прооперировали. Однако у нее был избыточный вес. И через три года грыжа повторилась. Уже на другом уровне. Поэтому если пациент сам не хочет похудеть и тем самым создать лучшие условия для позвоночника, врач вместо него этого не сделает.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят в порядке живой очереди.

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