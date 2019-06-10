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вторник, 11 июня 2019 05:05

Лишний вес провоцирует проблемы с позвоночником

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- К нам обращаются пациенты, имеющие проблемы с позвоночником. Это грыжи, смещение позвонков и многое другое, что вызывает боль в спине. Часто у этих людей есть избыточный вес, — рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии.

Кости, хрящи, межпозвонковые диски рассчитаны на стандартный вес. При наличии лишних килограммов на позвоночник и суставы дается чрезмерная нагрузка. Вызывает заболевание.

— Большинство пациентов не хотят признавать, что их вес является причиной проблемы. Ищут любые методы, лишь бы только не худеть. Но пока вес не привести в норму, бесполезно надеяться найти другие способы против боли в спине.

В развитых странах мира, в частности в Великобритании, если человек с избыточным весом обращается к врачу из-за боли в спине, страховая компания может не покрыть лечение. Все потому, что лишним весом он провоцирует проблемы с позвоночником.

Это так же, если люди курят и хотят не кашлять. Реально улучшить состояние спины может только уменьшение веса.

Никакое лечение не даст долговременный эффект, если пациент не похудеет. Часто людей с ожирением отказываются оперировать, ведь у них все равно возникает рецидив.

К нам обращалась женщина с грыжей межпозвоночного диска. Мы ее прооперировали. Однако у нее был избыточный вес. И через три года грыжа повторилась. Уже на другом уровне. Поэтому если пациент сам не хочет похудеть и тем самым создать лучшие условия для позвоночника, врач вместо него этого не сделает.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул.Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78;

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0(67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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