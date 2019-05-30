Липосакция противопоказана диабетикам

- Часовая операция красоты может стоить жизни. Липосакция - это хирургическое вмешательство. К нему должны быть показания, - рассказывает Денис Павловский, 42 года, столичный врач, УЗИ-специалист.

Липосакция - это косметологическая операция, которая выводит из-под кожи лишний жир. Сначала в организм вводят растворы, чтобы он лучше поддавался. Тогда вакуумом отсасывают. Длится полтора часа.

- Эта операция экстремальная, потому что вызывает осложнения. Они есть всегда. Повезет, если минимальные. Поэтому врач должен быть опытный.

Противопоказанием к липосакции является нарушение свертываемости крови, сахарный диабет, воспалительные процессы кожи, обострение хронических болезней. Анализы должны быть идеальными.

После операции наблюдается онемение кожи. Изменяется чувствительность, потому что во время отсасывания жира нарушаются нервные окончания. Худшим осложнением является тромбоз глубоких и поверхностных вен, гематомы и несимметричность забора жира. Также бывают втягивающие рубцы и обвисание кожи, потому что становится дряблой и не может сократиться до новых размеров.

- Это не только страшно выглядит. С обвисшей кожей неудобно жить. Например, когда над брюками обвисает половина живота или полбедра. Тогда нужна уже корректирующая операция по подрезке лишнего.

Самыми опасными осложнениями являются повреждения сосудов сердца и легких, которые могут разорваться и привести к смерти.