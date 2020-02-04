Корь путают с гриппом

На прошлой неделе в Черниговской области зарегистрировали вспышку кори: болезнь выявили сразу у шести человек. 16 случаев в Черновицкой области.

- Причина вспышек - в агитации, которая убеждает людей не вакцинироваться, - говорит столичный иммунолог 43-летний Антон Бачинский. - Вакцины от кори достаточно, главное. чтобы делали. По состоянию на сегодняшний день 300 тысяч доз. Но родители не ведут детей. Не понимают, что без прививки ребенок может умереть. Старшее поколение почти не болеет корью, потому что защищено прививкой, которую раньше делали всем.

Корь - заразная инфекция, передается воздушно-капельным путем. Через нос проникает в кровь, на теле появляется красная сыпь. По первым проявлениями трудно диагностировать именно корь. Повышается температура, появляется общая слабость. Специфические признаки проявляются через две недели после заражения. Возникают красные пятна, кашель, головная боль, ломота тела. Достаточно одного зараженного ребенка в классе или группе, чтобы заболели все. Вирус кори живет в воздухе до двух часов.

- Зараженный малыш начинает капризничать, у него упадок сил, он не ест, - говорит иммунолог. - Это неудивительно, потому что весь рот покрыт белыми пятнами. Поэтому больно глотать. Глаза слезятся, свет вызывает раздражение.

От кори нет лекарств. Назначают средства для облегчения симптомов.

Больным назначают жаропонижающие препараты, для полоскания горла, отхаркивающие средства от сухого кашля, сосудосуживающие капли в нос. Так вирус понемногу исчезает и сыпь сходит. У кори есть риск серьезных осложнений: пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга. Сложные случаи приводят к смерти. У беременных может спровоцировать выкидыш. Этого всего можно не допустить сделав прививку. Бесплатно вакцинироваться от кори можно и во взрослом возрасте - две прививки с интервалом в месяц.

- Только в Украине родителям позволяют играть с жизнью ребенка, - рассказывает Антон Бачинский. - В Германии родителей сначала призывали к вакцинации, а с марта начнут штрафовать на 2,5 тысячи евро.