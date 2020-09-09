Конъюнктивит может быть проявлением коронавируса

В начале осени возросло количество больных Covid-19. В Украине ежедневно выявляют более 2 тыс. новых инфицированных. Кроме классических симптомов респираторных заболеваний - боли в мышцах, высокой температуры, сухого кашля, иногда инфекция сопровождается конъюнктивитом.

— Каждого пациента с конъюнктивитом нужно воспринимать как потенциального носителя коронавируса. Это может быть единственное проявление инфекции, — рассказывает Оксана Витовская, профессор кафедры офтальмологии Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. — Коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз. Если человек взялся за ручку двери или поручень в транспорте, которого касался больной, а потом потер глаза — может инфицироваться. И вирус передастся дальше.

Поэтому для защиты себя и других при боли, зуде глаза, размытом изображении старайтесь не касаться лица, глаз. Посетите врача. Анализ выделения из конъюнктивы - оболочки глаза покажет, заражен ли человек коронавирусом.

- Слизистая глаза соединена с носовой полостью. Слеза с поверхности глаза по канальцам попадает в нос. Вирус через его слизистую может проникнуть в кровь. Оттуда разносится по всему организму.

Люди с контактными линзами реже заражаются вирусами. Они меньше касаются глаз, чем те, кто носит очки.

- В интернете видела странные публикации об отварах для промывания, которые убивают инфекцию. Первой встречается с ней конъюнктива — слизистая, укрывающая глаз. Если глаза открыты, во время разговора или покашливания частицы попадают в них. Слезы же вымывают все чужеродное. Также содержат защитные соединения. Иногда слез вырабатывается недостаточно или они быстро испаряются. Например, при хронических болезнях век и конъюнктивы. Или же у них недостаточно таких веществ. Тогда вирус не вымывается, попадает в глаз и организм. Есть большая вероятность заболеть.

Для профилактики сухости глаз можно закапывать искусственные слезы. Лучше всего - с гиалуроновой кислотой. Желательно, чтобы не содержали консервантов. Капли защищают от вирусов и восстанавливают глазную поверхность.

- После ослабления карантина был всплеск больных с запущенными глазными болезнями, - говорит Оксана Витовская. — И это недуги, которые могут привести к потере зрения и слепоте — глаукома, возрастная дегенерация и отслойка сетчатки, диабетические поражения, воспаление роговицы, инсульты зрительного нерва. Их следует вовремя лечить. Несмотря на карантин, при первых симптомах конъюнктивита надо посетить офтальмолога. Под этот недуг могут маскироваться другие. В торговых центрах и магазинах риск заболеть коронавирусом больше, чем в медучреждении, где соблюдаются правила гигиены. Отложенный на месяц визит к офтальмологу может сделать из человека инвалида. Например, при отслоении сетчатки. Или при язве роговицы, которая в запущенном состоянии нуждается в пересадке. А острый приступ глаукомы без лечения ослепляет человека за несколько дней.