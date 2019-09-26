Колено при артрозе перестает болеть от масла пихты

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2898
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2439
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6786
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9522
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
28 сентября 2019
Просмотров: 540
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 00:20

Колено при артрозе перестает болеть от масла пихты

  Комментировать
 

- Пока заготовила овощи на зиму, ноги скрутило. Суставы ныли и до этого, но теперь не могу разгибать колени, - жалуется Лилия Степанюк, 51 год, из села Струмовка Луцкого района Волынской области.

- Артроз чаще бывает у женщин из-за климакса. От него начинается гормональная перестройка организма, - говорит столичный ортопед Виктор Остапчук, 40 лет. - Также болезнь провоцируют травмы, инфекции, стрессы, чрезмерные физические нагрузки. Вызывают изменения в хрящевой ткани суставов, и хрящ разрушается.

Болезнь прогрессирует из-за того, что хрящ в суставе теряет эластичность. Начинают сковываться и болеть мелкие суставы, например пальцы, и большие - коленные, тазобедренные, голеностопные. Боль при артрозе усиливается вечером и проходит до утра. Но может возникнуть резкий спазм при нагрузке. Иногда в суставе появляется хруст при движении, возникает отек в колене. С годами и при неосторожном обращении поверхность хрящей растрескивается. Суставы начинают сталкиваться друг с другом, становятся неровными и шероховатыми. Между ними увеличивается трение и возникает треск. Но нога не болит, потому что хрящи не имеют нервных окончаний. С возрастом сустав обнажается и возникает воспаление окружающих сухожилий.

- Преждевременное старение суставов провоцирует привычка хрустеть пальцами. Мягкие хрящи выдают щелчок, но со временем они травмируются и становятся неподвижными.

После 50 лет в организме продолжаются изменения хрящей, поэтому нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, ревматоидный фактор. Биохимические показатели крови покажут работу печени, почек, поджелудочной железы. Также сделать рентген и МРТ. Рентген хорошо показывает кости, а МРТ - мягкие связки и хрящи.

- Чтобы прекратить развитие артроза, нужно беречь суставы от травм и перегрузок. Лечебная гимнастика останавливает болезнь и стимулирует рост утончений хряща. Упражнения улучшают кровоснабжение окружающих мышц и тканей.

Полезно принимать ванны с экстрактами противовоспалительных растений - ромашки, шалфея, сосны. После них в суставы втереть эфирное масло пихты.

- К гомеопатическим препаратам и народным методам лечения отношусь спокойно. Но их эффективность не доказана. Поэтому спиртовые натирания и чудодейственные мази не нужны. Следует принимать препараты, которые вылечили миллионы больных. Сегодня едва ли не на каждом шагу встречается реклама, предлагающая спасение от всех недугов. Но больных людей почему-то не становится меньше, а только учащаются запущенные случаи заболеваний. Будьте осторожны, если видите мазь или таблетки, где в инструкции не указаны побочные эффекты.

Можно заматывать колено эластичным бинтом для уменьшения нагрузки на сустав. Помазать его противовоспалительной мазью трижды и принимать лекарства для расслабления мышц.

- Для суставов важно двигаться, а не сидеть дома, чтобы их поберечь. Нужно регулярно делать зарядку, бегать, ездить на велосипеде, плавать. Это будет поддерживать тонус мышц и разгрузит суставы. Из-за непривычки с началом пробежек они могут болеть. Со временем это пройдет, особенно если бежать по траве, а не по асфальту или бетону. Эти покрытия надо каждую неделю менять, потому что мышцы привыкают к одним условиям и не могут приспособиться к другим.

Больным следует ограничивать наваристые бульоны и жирное мясо. Лучше заменить курятиной, индюшатиной, крольчатиной или нежирной говядиной. Блюда готовить вареные, запеченные, на пару. От жирных продуктов чрезмерно образуется и плохо выводится мочевая кислота. Она откладывается в суставах. Поэтому нельзя есть холодец, паштеты, консервы и колбасы.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Колено при артрозе перестает болеть от масла пихты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 18738
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 17371
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 15410
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 10332
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 9839
Здоровье
Обветренные руки чистят кофе
Обветренные руки чистят кофе Просмотров: 126
Калорийная пища провоцирует сердечно-сосудистые болезни
Калорийная пища провоцирует сердечно-сосудистые болезни Просмотров: 333
Кардиовиол успокаивает и улучшает работу сердца
Кардиовиол успокаивает и улучшает работу сердца Просмотров: 126
Катаракту следует немедленно оперировать
Катаракту следует немедленно оперировать Просмотров: 306
Фужуньбао восстановит эрекцию
Фужуньбао восстановит эрекцию Просмотров: 9
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 670
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua