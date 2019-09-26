Колено при артрозе перестает болеть от масла пихты

- Пока заготовила овощи на зиму, ноги скрутило. Суставы ныли и до этого, но теперь не могу разгибать колени, - жалуется Лилия Степанюк, 51 год, из села Струмовка Луцкого района Волынской области.

- Артроз чаще бывает у женщин из-за климакса. От него начинается гормональная перестройка организма, - говорит столичный ортопед Виктор Остапчук, 40 лет. - Также болезнь провоцируют травмы, инфекции, стрессы, чрезмерные физические нагрузки. Вызывают изменения в хрящевой ткани суставов, и хрящ разрушается.

Болезнь прогрессирует из-за того, что хрящ в суставе теряет эластичность. Начинают сковываться и болеть мелкие суставы, например пальцы, и большие - коленные, тазобедренные, голеностопные. Боль при артрозе усиливается вечером и проходит до утра. Но может возникнуть резкий спазм при нагрузке. Иногда в суставе появляется хруст при движении, возникает отек в колене. С годами и при неосторожном обращении поверхность хрящей растрескивается. Суставы начинают сталкиваться друг с другом, становятся неровными и шероховатыми. Между ними увеличивается трение и возникает треск. Но нога не болит, потому что хрящи не имеют нервных окончаний. С возрастом сустав обнажается и возникает воспаление окружающих сухожилий.

- Преждевременное старение суставов провоцирует привычка хрустеть пальцами. Мягкие хрящи выдают щелчок, но со временем они травмируются и становятся неподвижными.

После 50 лет в организме продолжаются изменения хрящей, поэтому нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, ревматоидный фактор. Биохимические показатели крови покажут работу печени, почек, поджелудочной железы. Также сделать рентген и МРТ. Рентген хорошо показывает кости, а МРТ - мягкие связки и хрящи.

- Чтобы прекратить развитие артроза, нужно беречь суставы от травм и перегрузок. Лечебная гимнастика останавливает болезнь и стимулирует рост утончений хряща. Упражнения улучшают кровоснабжение окружающих мышц и тканей.

Полезно принимать ванны с экстрактами противовоспалительных растений - ромашки, шалфея, сосны. После них в суставы втереть эфирное масло пихты.

- К гомеопатическим препаратам и народным методам лечения отношусь спокойно. Но их эффективность не доказана. Поэтому спиртовые натирания и чудодейственные мази не нужны. Следует принимать препараты, которые вылечили миллионы больных. Сегодня едва ли не на каждом шагу встречается реклама, предлагающая спасение от всех недугов. Но больных людей почему-то не становится меньше, а только учащаются запущенные случаи заболеваний. Будьте осторожны, если видите мазь или таблетки, где в инструкции не указаны побочные эффекты.

Можно заматывать колено эластичным бинтом для уменьшения нагрузки на сустав. Помазать его противовоспалительной мазью трижды и принимать лекарства для расслабления мышц.

- Для суставов важно двигаться, а не сидеть дома, чтобы их поберечь. Нужно регулярно делать зарядку, бегать, ездить на велосипеде, плавать. Это будет поддерживать тонус мышц и разгрузит суставы. Из-за непривычки с началом пробежек они могут болеть. Со временем это пройдет, особенно если бежать по траве, а не по асфальту или бетону. Эти покрытия надо каждую неделю менять, потому что мышцы привыкают к одним условиям и не могут приспособиться к другим.

Больным следует ограничивать наваристые бульоны и жирное мясо. Лучше заменить курятиной, индюшатиной, крольчатиной или нежирной говядиной. Блюда готовить вареные, запеченные, на пару. От жирных продуктов чрезмерно образуется и плохо выводится мочевая кислота. Она откладывается в суставах. Поэтому нельзя есть холодец, паштеты, консервы и колбасы.