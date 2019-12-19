Карпальным синдромом болеют только женщины

- При постоянной мелкой работе руками возникает воспаление связки, удерживающей сухожилия и нерв, - говорит Александр Швец, врач из Международного центра нейрохирургии. - Из-за того, что он сдавливается, начинают неметь руки и возникает боль. В медицине это называется карпальным синдромом. Им страдают только женщины. У них нежные суставы и преимущественно именно они выполняют мелкую работу руками - вяжут, вышивают или печатают.

Чаще всего поражает швей, музыкантов, секретарей, работников хлебокомбинатов.

- Из-за постоянной боли в руках женщины часто не спят ночью. Она может подниматься вверх по руке в направлении плеча и достигать шеи. Со временем мышцы большого пальца ослабнут. Нарушаются функции кисти при элементарных движениях. Сложно прикоснуться подушечкой большого пальца к кончикам других пальцев, удерживать руль, газету или телефон. Часто нельзя застегнуть пуговицы или почистить картошку.

Онемение проявляется утром. Обычно немеют все пальцы, кроме мизинца. Это важный признак для установления диагноза.

- Единственное спасение - операция, - добавляет врач. - Проводим ее под местной анестезией. Делаем разрез на 1 сантиметр. Этого достаточно, чтобы рассечь связку и отпустить нерв. Человек сразу чувствует облегчение. Уже следующей ночью он спит, как младенец. Боль не возвращается. Через семь дней после операции снимаем швы и можно приступать к работе.



Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года