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понедельник, 23 декабря 2019 05:06

Карпальным синдромом болеют только женщины

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- При постоянной мелкой работе руками возникает воспаление связки, удерживающей сухожилия и нерв, - говорит Александр Швец, врач из Международного центра нейрохирургии. - Из-за того, что он сдавливается, начинают неметь руки и возникает боль. В медицине это называется карпальным синдромом. Им страдают только женщины. У них нежные суставы и преимущественно именно они выполняют мелкую работу руками - вяжут, вышивают или печатают.

Чаще всего поражает швей, музыкантов, секретарей, работников хлебокомбинатов.

- Из-за постоянной боли в руках женщины часто не спят ночью. Она может подниматься вверх по руке в направлении плеча и достигать шеи. Со временем мышцы большого пальца ослабнут. Нарушаются функции кисти при элементарных движениях. Сложно прикоснуться подушечкой большого пальца к кончикам других пальцев, удерживать руль, газету или телефон. Часто нельзя застегнуть пуговицы или почистить картошку.

Онемение проявляется утром. Обычно немеют все пальцы, кроме мизинца. Это важный признак для установления диагноза.

- Единственное спасение - операция, - добавляет врач. - Проводим ее под местной анестезией. Делаем разрез на 1 сантиметр. Этого достаточно, чтобы рассечь связку и отпустить нерв. Человек сразу чувствует облегчение. Уже следующей ночью он спит, как младенец. Боль не возвращается. Через семь дней после операции снимаем швы и можно приступать к работе.


Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
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