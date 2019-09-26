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пятница, 27 сентября 2019 05:45

Кардиовиол успокаивает и улучшает работу сердца

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- У меня диагноз вегетососудистая дистония. Раз в полгода прохожу курс лечения, но сердце покалывает, болит регулярно, - рассказывает 23-летняя Анна Нестайко из Одессы.

- Часто голова кружится, мучает одышка. Постоянное чувство усталости. Бывают и панические атаки. Когда тревога нагребает, зацикливаюсь на этом состоянии - чувствую, как давит в груди, как тисками сдавливает голову. Спасаюсь корвалолом, валидолом, но-шпой и едва ли не всем, что под руку попадется. После всех этих лекарств уже появились проблемы с почками и печенью.

- Для лечения симптомов вегетативной дисфункции специально разработан Кардиовиол от фармацевтической фабрики "Виола". Это современный препарат на натуральной основе. Очень эффективный и абсолютно безопасный, - говорит 41-летняя врач-кардиолог Ольга Головина из Киева.

В состав препарата входят четыре натуральных компонента. Это экстракты из листьев мяты перечной, корневищ с корнями валерианы, травы пустырника и плодов боярышника. Благодаря натуральному составу и гармоничному взаимодействию всех компонентов Кардиовиол обеспечивает надежную профилактику и лечение различных нарушений сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Эффективен он при нейроциркуляторной дистонии, вегетоневрозе, аритмии.

- Препарат оказывает выраженное седативное, анксиолитическое, гипотензивное, кардиотоническое и кардиопротекторное действия. Другими словами - успокаивает и уменьшает тревожность, снимает спазмы и нормализует артериальное давление. Снижает напряжение и раздражительность, улучшает работу сердца и защищает сердечную мышцу от вредных воздействий.

Взрослым назначают по 20-30 капель три раза в день до еды, детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни трижды в день до еды. Продолжительность курса лечения определяют индивидуально.

Детали о препарате можно узнать на сайте www.cardioviol.com.ua

Реклама лекарственного средства. Есть противопоказания. Заявитель: ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола". Регистрационное удостоверение №UA/16005/01/01 от 23.05.2017. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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