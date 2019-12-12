Капли для носа следует заменить солевым раствором

- Чуть не стала наркоманкой от назальных капель, - рассказывает киевлянка Инна Боголюбова, 29 лет. - Не могла прожить и дня, чтобы не закапать нос. Почувствовала зависимость, когда пошел третий месяц.

- Привыкание к каплям не миф. В такую ​​переделку попадают люди, которые занимаются самолечением, - говорит отоларинголог 54-летний Игорь Карабань из Чернигова. - Они используют их слишком долго или назначают сами. От постоянного воздействия возникает отечность и сухость в носу, слезотечение и головная боль.

Капли для носа - сужают сосуды. Этим облегчают дыхание. Но при постоянном применении слизистая оболочка носа отмирает.

- Сосуды перестают работать, ждут помощи от капель. От этого ухудшается кровоснабжение и возникает обезвоживание носоглотки. Человек становится зависимым.

Такие капли следует заменить солевым раствором. В стакане воды развести пол-чайной ложки морской соли. Закапывать нос. Переходный период облегчат ванночки для ног. Именно ступни отвечают за органы дыхания.