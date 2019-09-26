Калорийная пища провоцирует сердечно-сосудистые болезни

- Проблема сердечно-сосудистых заболеваний актуальна для Украины. Две трети смертей вызваны ими. Ежегодно происходит более 35-40 тысяч новых случаев сердечных катастроф, требующих оперативного вмешательства, - рассказал заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова 64-летний Анатолий Руденко.

- От сердечно-сосудистых заболеваний в Украине умирает людей больше, чем от всех видов рака. Ишемическая болезнь сердца, инсульт, гипертония, ревматизм, атеросклероз, сердечная недостаточность, миокардит, эндокардит, фибрилляция предсердий - все это становится более распространенным явлением, - говорит врач-кардиолог 36-летняя Ирина Тимощук из Одессы.

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается с возрастом. Однако теперь эти болезни "молодеют". Сейчас их диагностируют у людей до 40 лет.

- Сердечно-сосудистые болезни в трудоспособном возрасте - не редкость. И умирают от них часто те, кто чувствовал себя здоровым. Ведь на одышку, слабость, постоянное чувство усталости, отеки и другие начальные симптомы никто не обращает внимания. Пока они не становятся такими выраженными, что игнорировать не удается. Тогда идут к врачу. Если инсульт или инфаркт не происходят раньше. Чтобы повысить осведомленность населения о сердечно-сосудистых болезнях, их симптомах и способах профилактики, 29 сентября ежегодно проводится Всемирный день сердца.

Большинство случаев сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Причина их - неправильное питание, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, недосыпание, злоупотребление алкоголем, курение и постоянные стрессы.

- Главными врагами сердечно-сосудистой системы является недостаточное потребление овощей и фруктов, переедание, любовь к высококалорийной и соленой пище. Исследования показывают, что одной из пяти смертей, вызванных болезнью сердца или сосудов, можно избежать благодаря питанию.

Кроме изменений в рационе, важно контролировать свой вес и выделять на занятия спортом по 20-30 мин. три-четыре раза в неделю. Также следует следить за артериальным давлением, регулярно сдавать анализы.

- Еще важно без промедления отказаться от вредных привычек, особенно курения. Ведь если человек выкуривает пять сигарет в день, риск преждевременной смерти возрастает на 40 процентов. Если пачку - то на все 400.