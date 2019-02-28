Калина выводит камни из желчного

— С возрастом в желчном пузыре образуются камни. Чтобы от них избавиться, достаточно просто глотать ягоды калины с костями. Они налаживают циркуляцию желчи, и камни превращаются в песок. Так выводятся из организма, — рассказывает Андрей Коломиец, 35 лет, натуропат из Светловодска Кировоградской области.

От камней также делает настой. 1 ч. л. измельченных косточек заливает стаканом кипятка и 3 мин. держит на водяной бане. Оставляет, чтобы настоялась. Выпивает по четверти стакана четыре раза в день.

Калину советует срывать после первых заморозков, тогда она теряет свою горечь и терпкость. Становится не такой кислой. Особенно полезна гипертоникам в составе салата. Следует отварить столовую свеклу, добавить перетертую калину и заправить маслом. Это нормализует давление и улучшает работу сердца.

- Калина полезна и при выпадении волос. Ее ягоды нужно высушить, измельчить и втирать в кожу головы. Или отмерить столовую ложку этого порошка и залить стаканом кипятка. Готовый отвар втирать в волосы дважды в неделю.