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понедельник, 04 марта 2019 05:05

Калина выводит камни из желчного

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— С возрастом в желчном пузыре образуются камни. Чтобы от них избавиться, достаточно просто глотать ягоды калины с костями. Они налаживают циркуляцию желчи, и камни превращаются в песок. Так выводятся из организма, — рассказывает Андрей Коломиец, 35 лет, натуропат из Светловодска Кировоградской области.

От камней также делает настой. 1 ч. л. измельченных косточек заливает стаканом кипятка и 3 мин. держит на водяной бане. Оставляет, чтобы настоялась. Выпивает по четверти стакана четыре раза в день.

Калину советует срывать после первых заморозков, тогда она теряет свою горечь и терпкость. Становится не такой кислой. Особенно полезна гипертоникам в составе салата. Следует отварить столовую свеклу, добавить перетертую калину и заправить маслом. Это нормализует давление и улучшает работу сердца.

- Калина полезна и при выпадении волос. Ее ягоды нужно высушить, измельчить и втирать в кожу головы. Или отмерить столовую ложку этого порошка и залить стаканом кипятка. Готовый отвар втирать в волосы дважды в неделю.

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