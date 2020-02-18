Калина налаживает отток желчи

- Мне 60, а чувствую себя 30-летним. А все от калины. Ежедневно ем два десятка ягод калины с медом, - рассказывает Сергей Воротилин, 62 года, из села Микуличи Бородянского района Киевской области.

Выжимает стакан сока калины и добавляет в него столько же меда. Принимает по столовой ложке раз в день.

- Люди болеют, потому что не знают о лекарствах, которые имеют под руками, - говорит Андрей Горбась, 38 лет, натуропат из Николаева. - Сто раз мимо калины пройдут, а не додумаются запарить. Целебные свойства этой ягоды усиливает мед. Он уравновешивает баланс сладкого и кислого.

Калину нужно срывать после заморозков. Тогда исчезают горечь и терпкость.

- Калиновый чай необходим при простуде. Но бросать в кипяток надо не просто ягоды, но и листья с ветками. Следует настоять полчаса и пить перед сном. Затем укутаться, чтобы пропотеть. Особенно полезна калина гипертоникам. Отварить столовую свеклу, добавить перетертые ягоды и заправить ложкой сметаны. Такой салат нормализует давление и улучшает работу сердца, лучше, чем таблетки.

Калина хорошо справляется и с сыпью на лице. Она появляется от плохой работы желудка. Поможет чистка крови, которую делает калиновый чай. Соком калины можно смазывать лицо - дважды в день или хотя бы вечером. Затем следует умыться теплой водой с мылом.

- С возрастом в желчном пузыре собираются камни, - говорит Горбась. - Чтобы от них избавиться, достаточно глотать калиновые ягоды с костями. Они разжижают желчь и налаживают ее отток, а камни превращаются в песок. Так сами выходят из организма.