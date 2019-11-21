К посту готовятся неделю

— Мы соблюдаем Рождественский пост. Чтобы морально было легче, в последнюю неделю балуем себя вкусностями, — говорит 38-летняя Ольга Маланюк из Одессы.

— Резкий переход на постную пищу наносит организму сильный стресс, — рассказывает столичный диетолог 42-летняя Виктория Онопко. — Последствия разные. От расстройств пищеварения до обострения давних болезней. Повышается раздражительность, появляется нервозность, головная боль. Чтобы этого избежать, животные белки выводят постепенно.

Приучать организм к постному рациону следует за неделю. Первыми исключают из меню мясные продукты. Заменяют рыбой. Ее готовят на пару, варят или запекают.

— В течение недели следует пить по стакану кислого молока, кефира или йогурта с бифидобактериями. Это пойдет на пользу кишечнику и убережет от проблем с пищеварением, — продолжает. — Откажитесь от муки высшего и первого сортов. Замените их изделиями из грубого помола. Вместо сладостей перейдите на черный шоколад и сухофрукты.

За четыре дня до поста следует отказаться от рыбы и морепродуктов. За два дня — от масла и сыров. Кисломолочное рекомендуют употреблять до последнего.

— Чтобы организм легче пережил пост, замените некоторые продукты неживотного происхождения. Вместо сахара пейте чай с медом. С подсолнечного масла перейдите на оливковое или льняное.