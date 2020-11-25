Инсульту предшествуют ишемические атаки

- Перенес инсульт. Началось на рассвете. Сначала появилась в руках и ногах слабость. А потом внезапная и ужасная боль в левой половине головы. Будто кувалдой дали. Меня начало "качать". Решил написать девушке, чтобы купила что-то от головной боли. Взял телефон и не вижу букв, - говорит 36-летний Владислав Коваленко из Черкасс.

- Когда услышала, как говорю - подумала, что выпил. Но усомнилась, потому что знает, что не злоупотребляю спиртным. Пока пришла, голова перестала болеть, но читать не мог, - продолжает. - На следующий день пошел к семейному врачу, чтобы взять направление к офтальмологу. Но тот назначил компьютерную томографию, потому что у меня было высокое давление.

На обследовании обнаружили ишемический инсульт.

- Меня посадили в инвалидную коляску и повезли в отделение. Осмотрел врач, забегали медсестры с капельницами, уколами. Две недели был в стационаре. Сейчас на реабилитации. Продолжаю принимать лекарства. Сказали, инсульт спровоцировала длительная привычка курить, стресс и недосыпание.

- При инсульте возникает острое нарушение мозгового кровообращения. Из-за этого гибнет мозговая ткань. В народе его называют мозговым "ударом". Во многих случаях инсульт можно предупредить, если внимательно относиться к симптомам, - говорит Наталья Яковлева, заведующая неврологическим отделением Третьей больницы скорой помощи Черкасс.

Различают два вида инсульта - геморрагический и ишемический. Первый возникает как следствие осложнения гипертонии. При повышенном давлении разрываются стенки сосудов. Кровь попадает в мозг, что приводит к его отеку и гибели.

- Обычно возникает вследствие напряженной работы. Сначала от боли "раскалывается" голова. А потом стремительно появляются другие симптомы - нарушается речь, движения, повышается давление и температура. Напряженный и не частый пульс. Человек как оглушенный. После чувствует внутри головы удар, что приводит к внезапной потере сознания, иногда коме и притоку крови к лицу.

Ишемический инсульт возникает в результате закупорки тромбом артерий, питающих мозг. Обычно поражает пожилых людей ночью или под утро. Основными симптомами являются головная боль, шаткая походка, головокружение, слабость в конечностях, боль в сердце и обморок. Инсульту предшествуют преходящие ишемические атаки. Симптомы похожи. Однако их продолжительность не превышает 24 часов.

- Они не оставляют признаков поражения мозга. Когда приезжает "скорая", человеку уже лучше. Но потом наступает вторая атака. По результатам может быть страшнее. Поэтому люди должны понимать, что это - "звоночек" и он предшествует новому приступу.

Для профилактики следует ежедневно ходить по часу-два. Это будет тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшит кровообращение и снабжение кислородом.