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понедельник, 29 июля 2019 07:40

Инсульт лучника проявляется потемнением в глазах

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- Работаю водителем маршрутки. Все время за рулем. Месяца два назад заметил, что начало темнеть в глазах. Особенно, когда резко поворачивал голову, чтобы взять деньги за проезд, - рассказывает Алексей Назаренко, 58 лет, из Каменец-Подольского Хмельницкой области. - Думал, перетрудился. Пробыл неделю в отпуске. Как вышел, все повторилось. Записался к окулисту.

- При таких симптомах нужно проверять не зрение, а сосуды, - говорит Кирилл Вознюк, 41 год, столичный нейрохирург. - Это синдром сжатия позвоночной артерии, или позиционный инсульт. Он возникает при определенном повороте головы, как у лучника, когда тот становится в позицию, чтобы прицелиться. Болезнь еще называют инсультом лучника. При нем прекращается кровоток в артерии. Особенно это опасно за рулем.

При синдроме может кружиться голова, болеть спина или колено. Бывает, годами лечат артроз или мигрень. При таких симптомах нужно сделать УЗИ и компьютерную ангиографию с разным положением головы. Надо стать в такую позу, когда темнело в глазах.

- Позиционный инсульт сопровождается хронической усталостью, головокружением, головной болью, приступами панического страха, плохого настроения, звоном в ушах, иногда человек может терять сознание, - говорит Виктор Черняк, 58 лет, доктор медицинских наук, хирург клиники сосудистой хирургии "Главного военного клинического госпиталя". - Конечным результатом всегда является инсульт. И самое страшное, что эта проблема возникает у молодых, иногда у детей. Тогда они начинают поздно ходить или говорить.

Синдром лечат мануальной терапией, иглоукалыванием, озонотерапией. Вводят растворы, восстанавливающие кровообращение мозга. Процедуры подбирают индивидуально. Если изменения в артерии незначительные, то поможет контрастный душ, дыхательная гимнастика, йога, массаж плеч и шеи. Они укрепляют мышцы и улучшают кровообращение.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
29
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